Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - Italian Politics ha intrattenuto 1.840.000 spettatori con il 7.7% di share.

Su Rai3 Storie Maledette ha raccolto davanti al video 1.353.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick è stato visto da 555.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 7% con 1.320.000 spettatori. Su Tv8 La Notte dei record è la scelta di 785.000 spettatori (3.6%) mentre sul Nove Jumanji segna l’1.9% con 448.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.160.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.069.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 1.446.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 908.000 spettatori con il 3.8% di share nella prima parte e a 982.000 (3.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.9% con 701.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 316.000 (1.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.878.000 spettatori (15.8%) e L’Eredità 4.084.000 spettatori (19.9%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.387.000 spettatori con il 13.3% di share e The Wall 3.377.000 (16.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è stato scelto da 913.000 spettatori pari al 5.4% di share nella prima parte e da 896.000 (4.4%) nella seconda. Su Rai3 Blob segna il 5.4% con 1.196.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 505.000 spettatori (2.6%) e CSI New York 651.000 (3%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 806.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 404.000 spettatori (share del 2.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Telethon – Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 318.000 spettatori con il 15.9% di share nella presentazione, 704.000 (19.6%) nella prima parte e 1.881.000 (24.9%) nella seconda. Telethon è stato la scelta di 1.431.000 spettatori (17.2%). A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.561.000 spettatori pari ad uno share del 16.5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.701.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.138.000 telespettatori con il 18.7% di share mentre I Menù di Giallo Zafferano segna il 6.2% con 528.000 spettatori.

Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 267.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 164.000 spettatori con uno share dell’1.8% nel primo episodio e uno di 262.000 (2.5%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 413.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 586.000 spettatori (6.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 94.000 spettatori con il 3.3% di share nelle News e 297.000 spettatori (4.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.194.000 spettatori (19%) e il Concerto di Natale ha intrattenuto 2.106.000 spettatori (14.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 908.000 spettatori (9.6%) e Melaverde ha interessato 2.026.000 spettatori con il 15.6% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 855.000 spettatori con uno share dell’8.9% nella prima parte e 1.485.000 (11.3%) nella seconda. Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 892.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 475.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 Lucky Luke ha fatto compagnia a 230.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Sfera è stata scelta da 201.000 spettatori con l’1.6% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 18.3% con 3.036.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 14.03 alle 14.56 e il 19.7% con 2.959.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 15.01 alle 17.23; Telethon, invece, ne ha convinti 2.084.000 (12.9%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.311.000 spettatori con il 13.3%. Ultimo – Occhio del Falco ha attirato a sé 1.504.000 spettatori (9.8%), Domenica Rewind 1.653.000 (10.5%) e i Saluti 1.799.000 (10.4%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.244.000 spettatori (7.7%) e Quelli che il Calcio ne ha appassionati 1.191.000 (8.1%); Dribbling ha catturato l’attenzione di 844.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Italia1 Buona la Prima! segna il 2.7% con 418.000 spettatori nel primo episodio, il 2.6% con 381.000 spettatori con il secondo e il 2.3% con 339.000 spettatori nel terzo. Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.304.000 spettatori pari all’8.2% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.076.000 spettatori (7.3%) e Kilimangiaro da 1.729.000 spettatori (10.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 587.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 272.000 spettatori (share dell’1.8%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 943.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 540.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.186.000 spettatori (6.6%) e L’Altra DS da 586.000 (6%). Su Italia1 Chi ha paura del buio? segna un netto di 566.000 ascoltatori con il 4.4% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia è visto da 677.000 spettatori (5.2%). Su Rete 4 Atto di Forza è la scelta di 212.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.876.000 (22.3%)

Ore 20.00 5.151.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.25 2.674.000 (16.3%)

Ore 20.30 1.585.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.15 2.001.000 (12%)

Ore 19.00 2.405.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.243.000 (19.6%)

Ore 20.00 4.273.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.075.000 (7.6%)

Ore 18.30 905.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 405.000 (3.4%)

Ore 18.55 745.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 521.000 (3%)

Ore 20.00 1.088.000 (4.8%)