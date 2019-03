FERMI TUTTI! LA PROPOSTA INDECENTE DI FRANCESCA CIPRIANI: "SE LEGA E SALVINI ARRIVANO AL 40% MI SPOGLIO IN PIAZZA DEL DUOMO A MILANO” – "MATTEO L’HO SEMPRE STIMATO, GLI SCRIVO SU INSTAGRAM E LUI MI RISPONDE, SPESSO QUANDO POSTA FOTO IN CUI MANGIA..." – "LA POLITICA? POTREI ESSER SUPERCIPRI, LA PALADINA CHE CAMBIERÀ IL MONDO, COME IL MIO PERSONAGGIO DI COLORADO"

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano”. Parole di Francesca Cipriani che a Un Giorno da Pecora ha raccontato il suo proposito per le prossime elezioni europee. La showgirl non ha mai nascosto la sua simpatia per il ministro Matteo Salvini tanto che qualche settimana fa, sempre durante lo stesso programma radiofonico, aveva detto:

“L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”. Insomma sembra proprio che Francesca abbia un certo interesse per la politica tanto che quando i conduttori le chiedono se farebbe mai parte di quel mondo, risponde: “Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado”.

