Da www.ilmessaggero.it

Chiara Ferragni super sexy su Instagram. L'influencer ha condiviso una foto vestita solo di jeans in cui mostra il seno nudo coperto solo dalle mani. «Forever mood», è la didascalia. C'è chi commenta: «Fedez non sarà contento», ma Chiara rincara la dose: «Fede apprezza». E non solo lui a giudicare dai like che sono fioccati in pochi minuti.

Da www.tpi.it

Chiara si presenta con un paio di jeans strappati e niente sopra, nel camerino di un negozio.

In topless, con un braccio a coprirle il seno, la fashion blogger si mostra ai suoi quasi sedici milioni di follower. Accanto, la didascalia “Forever mood”. Qualcuno ha azzardato un commento “Fedez non apprezzerà”, ma lei subito ha risposto che invece il marito apprezza, eccome. E i quasi 600mila like alla foto dimostrano che non è l’unico.

Ovviamente la foto non ha potuto che scatenare una valanga di critiche e commenti negativi. E la polemica si è incentrata sul fatto che la fashion blogger invece di preoccuparsi di fare la “moglie” e la “mamma” si mostrasse nuda di fronte al mondo intero.

“Adesso inizia a farsi il selfie così. Forse stufa di apparire sempre perfetta, sempre fashion. Insomma sembra disperata, lo importante è apparire”, scrive un utente. Ma non sono mancati i fan che l’hanno difesa a spada tratta: “L’unica cosa da commentare è la bellezza di questa ragazza, mamma, moglie. A me questa foto sembra tutt’altro che volgare”, si legge sotto al post.

