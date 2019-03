FETTUCCINE E TRATTATIVA - CAIRO E GILETTI A CENA NEL CENTRO DI ROMA: ALL'EX CONDUTTORE DE ''L'ARENA'' HANNO OFFERTO IL RITORNO IN RAI, E URBANETTO PROVA IL RILANCIO IN EXTREMIS VISTO CHE OGGI GILETTI AVEVA UN APPUNTAMENTO A VIALE MAZZINI…

Francesco Fredella per Il Tempo

Cena in un ristorante del centro di Roma. Il menù? Fettuccine e trattativa. Cairo sembra che voglia accelerare la trattativa su Giletti, che ha incontrato ieri fino a notte fonda insieme al direttore di Rete di La7 Salerno. Nello stesso ristorante c’erano due deputati, a distanza di qualche tavolo. Noi de Il Tempo siamo in grado di mostrarvi alcuni scatti esclusivi della serata, terminata con una lunga passeggiata post- cena nel cuore della Capitale.

Giletti, da indiscrezioni, pare che abbia ricevuto una bella e vantaggiosa offerta per ritornare in Rai, come vi abbiamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa. Ma il patron di La7 pare che non abbia voluto perdere tempo per fissare un incontro con il suo “fuoriclasse”, arruolato nella sua scuderia due anni fa quando la Rai cancellò “L’arena”. Cosa deciderà Giletti, che non tratta mai con agenti preferendo parlare a “tu per tu” con editore e direttore di Rete?

