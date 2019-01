FIGLIA INGRATA – RIHANNA HA CITATO IN GIUDIZIO SUO PADRE RONALD FENTY PER AVER VIOLATO IL COPYRIGHT DEL SUO MARCHIO: LA POPSTAR GLI CONTESTA ANCHE DI ESSERSI SPACCIATO COME SUO RAPPRESENTANTE PER VENDERE ALCUNE APPARIZIONI IN AMERICA LATINA – IL CASINO NASCE DALL’UTILIZZO DEL COGNOME “FENTY”, CHE “RIRI” HA REGISTRATO COME BRAND PER LA SUA LINEA DI INTIMO – FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI

Rihanna, il cui nome completo è Robyn Rihanna Fenty, ha citato in giudizio suo padre Ronald Fenty, per avere violato il copyright del suo marchio "Fenty", utilizzandolo per creare un'agenzia di talenti. Ma non è tutto, la popstar, 30 anni gli contesta anche di essersi spacciato come suo rappresentante, cercando di vendere alcune sue apparizioni in America Latina per 15 milioni di dollari.

Rihanna ha registrato il suo cognome, Fenty appunto, come marchio per la sua azienda che realizza vari prodotti da quelli di bellezza alla lingerie. Il padre avrebbe utilizzato impropriamente e senza permesso lo stesso marchio per i suoi affari.

Secondo TMZ, che ha svelato l'indiscrezione, la popstar avrebbe già inviato più volte a Ronald Fenty lettere di “cease & desist”, affinchè lui smettesse di usare il nome e soprattutto smettesse di rappresentarla senza la sua autorizzazione. Ma il padre avrebbe ignorato le missive dei suoi legali.

La cantante allora è passata alle maniere forti e sta persino valutando se chiedere i danni.

Sebbene Robert Fenty e sua madre Monica abbiano divorziato quando Rihanna aveva 14 anni, lui è sempre rimasto vicino a sua figlia e ai suoi fratelli Rorrey e Rajad. I due sono stati visti per l'ultima volta pubblicamente insieme a novembre, quando hanno festeggiato il 90° compleanno del nonno materno Lionel Braithwaite in una discoteca di Bridgetown alle Barbados.

