RYANAIR BASTONATA DALL'ANTITRUST, MA NON PER FORZA È UNA BUONA NOTIZIA: ECCO COSA CAMBIA DOPO LA DECISIONE CHE IMPONE ALLA COMPAGNIA DI FAR IMBARCARE IL TROLLEY GRATIS - L'AUTHORITY ITALIANA HA SANZIONATO COME NON TRASPARENTE IL CAMBIO DI POLITICA, CHE OBBLIGAVA A PAGARE 6 EURO PER L'IMBARCO PRIORITARIO CHI VOLEVA LA GARANZIA DI AVERE UN BAGAGLIO PIÙ INGOMBRANTE A BORDO. MA SE IL BIGLIETTO LO COMPRI DAL REGNO UNITO...