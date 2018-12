18 dic 2018 12:34

FINITO IL ''GFVIP'', ''NERO A METÀ'' CHIUDE COL 25,8% DI SHARE - CANALE5 SI SPEGNE PER LE VACANZE CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO (MA PERCHÉ?) E FA UN MISERO 8%, COME ITALIA1 E MENO DI ''REPORT'' (7,7% MA 1,9 MLN DI ASCOLTATORI) - RESTA ACCESA RETE4 CON PORRO (4,9%) - LA7 (2,1%) - AMADEUS (19%) VS STRISCIA (18,2%) - PALOMBA (5,4-4,6%) VS GRUBER (7,7%) - FAZIO SENZA CONCORRENZA (16,4%) - PARDO NOTTURNO (9,2%)