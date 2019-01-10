FLASH! CHIUDE L'EDIZIONE CARTACEA DI ''ROLLING STONE''? SE UNO PROVA AD ABBONARSI, IL SITO DICE ''PAGINA NON TROVATA''. E' UN ERRORE O IL SEGNALE DI QUALCOSA DI PIU' SERIO?-
FLASH! CHIUDE L'EDIZIONE CARTACEA DI ''ROLLING STONE''? SE UNO PROVA AD ABBONARSI, IL SITO DICE ''PAGINA NON TROVATA''. E' UN ERRORE O IL SEGNALE DI QUALCOSA DI PIU' SERIO?-
MADURO A MORIRE - L’INSEDIAMENTO A CARACAS DEL PRESIDENTE VENEZUELANO, PER I PROSSIMI SEI ANNI, E’ GIUDICATO ILLEGITTIMO DA EUROPA, USA E QUASI TUTTA L’AMERICA LATINA - IL PAESE E’ IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISPERATE - L'OPPOSIZIONE INTERNA È STREMATA DALLE DIFFICOLTÀ DELLA VITA QUOTIDIANA E DALLA FAME - MOLTI TRA COLORO CHE MARCIAVANO NELLE STRADE SONO ORMAI ALL'ESTERO, E I LEADER POLITICI IN GALERA O AI DOMICILIARI…
INIZIARE L'ANNO CON DUE BOTTE ALLA FCA - L'ANTITRUST EMETTE LA MULTA PIÙ ALTA DI SEMPRE CONTRO LE FINANZIARIE DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE, ACCUSATE DI CARTELLO: 670 MILIONI TOTALI, E SOLO FCA BANK DOVRÀ CACCIARNE 178 (OVVIAMENTE FANNO RICORSO AL TAR) - NEGLI USA INVECE ALTRI 650 MILIONI SARANNO SBORSATI PER IL ''PATTEGGIAMENTO'' SULLE EMISSIONI DIESEL FALSATE SUI MODELLI JEEP
NON E’ MAI TROPPO ICARDI – IL BOMBER ARGENTINO SI SCALDA PER LA QUESTIONE CONTRATTO, BLINDA WANDA (“LEI SARA’ IL MIO AGENTE FINO A FINE CARRIERA”) E MANDA UN MESSAGGIO ALL' INTER: “IL RINNOVO? ASPETTO UN' OFFERTA CORRETTA E CONCRETA” - ZHANG TENDE LA MANO: “CON LUI È TUTTO OK. CI VEDREMO PRESTO…”
COURMA CHE CAFONALINO! - ARTOM HA RADUNATO GLI HABITUÉ DELLA CITTADINA VALDOSTANA, DALLA SANTANCHÉ CON DIMITRI, VINCENZO NOVARI CON DANIELA FEROLLA, IL RE DEGLI SPUMANTI LAMBERTO GANCIA, IGNAZIO LA RUSSA, CHIARIA BERIA DI ARGENTINE, IL BOCCONIANO MAURIZIO DALLOCCHIO E GUIDO BAGATTA - INTERVISTE A DAVIDE OLDANI E PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO E POI BALLI FINO A NOTTE FONDA…
VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE