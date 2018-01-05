FLASH! CI HA LASCIATO MARINA RIPA DI MEANA. AGLI AMICI AVEVA DETTO: ''SARA' IL MIO ULTIMO NATALE'', CHE HA PASSATO FELICE INSIEME ALLA FAMIGLIA

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AMERICA FATTA A MAGLIE - TRA IL BOTTONE DEL NUCLEARE E IL KETCHUP DEL CHEESEBURGER LO SCANDALO DEL LIBRO SU TRUMP È IRREFRENABILE. UN PAZZO CHE NON VUOLE DIVENTARE PRESIDENTE EPPURE BRIGA CON LA RUSSIA PER VINCERE. UNA MOGLIE CHE PIANGE QUANDO DIVENTA FIRST LADY EPPURE NON SI PERDE UN VIAGGIO UFFICIALE, UNA CERIMONIA, UN BIMBO DA BACIARE. UNO STAFF CHE NON REGGE LE ANGHERIE INAUDITE TIPO LUI CHE DICE ‘FESSO’ E ‘PIAGNUCOLONA’. REGGETEVI FORTE, LA STAMPA SI SCATENERÀ SU QUESTO LIBRO...

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