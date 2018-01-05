FLASH! CI HA LASCIATO MARINA RIPA DI MEANA. AGLI AMICI AVEVA DETTO: ''SARA' IL MIO ULTIMO NATALE'', CHE HA PASSATO FELICE INSIEME ALLA FAMIGLIA-
FLASH! CI HA LASCIATO MARINA RIPA DI MEANA. AGLI AMICI AVEVA DETTO: ''SARA' IL MIO ULTIMO NATALE'', CHE HA PASSATO FELICE INSIEME ALLA FAMIGLIA-
VIDEO: L'ULTIMA INTERVISTA IN TV DI MARINA STRA-RIPA - A ''LA VITA IN DIRETTA'' LO SCORSO 18 DICEMBRE PER PARLARE DELLE BATTAGLIE CHE PIU' LE STAVANO A CUORE: LA LOTTA AI TUMORI, LA VITA CON LA MALATTIA, I TEST DA RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI. DALLE PELLICCE AL CANCRO, HA OFFERTO IL SUO CORPO E LE SUE CICATRICI PER CAMBIARE LA SOCIETA'
AMERICA FATTA A MAGLIE - TRA IL BOTTONE DEL NUCLEARE E IL KETCHUP DEL CHEESEBURGER LO SCANDALO DEL LIBRO SU TRUMP È IRREFRENABILE. UN PAZZO CHE NON VUOLE DIVENTARE PRESIDENTE EPPURE BRIGA CON LA RUSSIA PER VINCERE. UNA MOGLIE CHE PIANGE QUANDO DIVENTA FIRST LADY EPPURE NON SI PERDE UN VIAGGIO UFFICIALE, UNA CERIMONIA, UN BIMBO DA BACIARE. UNO STAFF CHE NON REGGE LE ANGHERIE INAUDITE TIPO LUI CHE DICE ‘FESSO’ E ‘PIAGNUCOLONA’. REGGETEVI FORTE, LA STAMPA SI SCATENERÀ SU QUESTO LIBRO...
TOH CHE SORPRESA: SE ABBASSI LE TASSE CRESCE L’ECONOMIA! EUFORIA A WALL STREET PER LA RIFORMA FISCALE DI TRUMP (I GOVERNI EUROPEI L’HANNO CRITICATA) – LA BORSA AMERICANA VOLA: L’INDICE OLTRE QUOTA 25 MILA PUNTI: TASSI FERMI, INFLAZIONE INCHIODATA, OCCUPAZIONE IN AUMENTO
NUOVI GUAI IN CASA CLINTON - L'FBI HA RIAPERTO L'INDAGINE SULLA FONDAZIONE CLINTON, PRECEDENTEMENTE ACCUSATA DI AVER RICEVUTO DONAZIONI IN CAMBIO DI FAVORI POLITICI QUANDO HILLARY ERA SEGRETARIO DI STATO - LA SPINTA DI TRUMP PER RIAPRIRE IL DOSSIER
TOMMASI IN CAMPO PER LA PRESIDENZA FIGC, IL NUMERO 1 DEI DILETTANTI COSIMO SIBILIA GELIDO: "SU DI LUI NON VEDO LARGO CONSENSO. NOI RAPPRESENTIAMO IL 34% E CI FAREMO RISPETTARE" – OLTRE AL PRESIDENTE DELLA LND TRA I POSSIBILI CANDIDATI ANCHE GABRIELE GRAVINA (LEGA PRO)
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE