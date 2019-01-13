FLASH - COME MAI LA VIGNETTA DI MANNELLI CHE SBERTUCCIA DI MAIO E I SUOI "BOOM" IN TESTA E' SCIVOLATA A PAGINA 7 DEL "FATTO QUOTIDIANO" E NON ERA NELLA SUA COLLOCAZIONE NATURALE, OVVERO LA PRIMA PAGINA? AH, SAPERLO...-
FLASH - COME MAI LA VIGNETTA DI MANNELLI CHE SBERTUCCIA DI MAIO E I SUOI "BOOM" IN TESTA E' SCIVOLATA A PAGINA 7 DEL "FATTO QUOTIDIANO" E NON ERA NELLA SUA COLLOCAZIONE NATURALE, OVVERO LA PRIMA PAGINA? AH, SAPERLO...-
LACRIME A “DOMENICA IN” – MARA E GIAMPIERO GALEAZZI SI SONO COMMOSSI RIPERCORRENDO I MOMENTI PIÙ BELLI PASSATI INSIEME. ZIA MARA NON HA TRATTENUTO LA COMMOZIONE: "OGGI NON CE LA FACCIAMO" HA DETTO PRIMA DI LASCIARE LO STUDIO CON GLI OCCHI LUCIDI, CON BISTECCONE VISIBILMENTE SCOSSO DALLE EMOZIONI - VIDEO
CASELLI, CHE STAI A DI’? - PAOLO RAVAGLIOLI, NIPOTE DI GIULIO ANDREOTTI, SCRIVE A DAGOSPIA: “IL PROSCIOGLIMENTO PER PRESCRIZIONE NON EQUIVALE A UNA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE, NON POTENDO ASSOLVERE, IMPLICITAMENTE CONDANNA, SENZA TUTTAVIA COMMINARE UNA PENA - LA VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ DI MAFIOSI ASSASSINI E TRAFFICANTI DI DROGA (UNO PER TUTTI, FRANCESCO MARINO MANNOIA, UNICO TESTIMONE DEI FAMIGERATI INCONTRI ANDREOTTI-BONTATE), CHE HANNO COSTITUITO L'UNICA FONTE DELL'ACCUSA, IN ASSENZA TOTALE DI ALTRE PROVE…”
IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE - PER LE BANCHE ITALIANE SI PREPARA UNA TEMPESTA PERFETTA: DAL 2015 AL 2017 SONO CADUTI BIRILLI COME BANCA MARCHE, BANCA ETRURIA, CASSA DI FERRARA, CARICHIETI, MONTE DEI PASCHI, VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA - ADESSO SI RICOMINCIA, CON L'AGGRAVANTE DELLA RECESSIONE E DEL PESO DELLO SPREAD SUL PATRIMONIO DEGLI ISTITUTI - L'INTERVENTO STATALE PER SALVARE LA CARIGE È SOLO IL PRIMO…
SOTTO A CHI COCA - LA BATTUTA CON CUI LA “JENA” BARENGHI HA ALLUSO A UN PRESUNTO USO DI COCAINA DA PARTE DI QUALCUNO VICINO A SALVINI MANDA IN TILT “IL GIORNALE”: “LASCIA ALLIBITI. ANCHE PERCHÉ FATTA CON LA NONCHALANCE DI CHI SA E NON PUÒ O NON VUOLE PARLARE…E’ UN’ALLUSIONE CHE LASCIA UN VELO DI MISTERO…”
"UN ERRORE PRESENTARMI A "DOMENICA IN" SULLA SEDIE A ROTELLE: SUI SOCIAL MI HANNO FATTO IL FUNERALE MA IO SONO ANCORA VIVO", GIAN PIERO GALEAZZI NO LIMITS: "LA GENTE NON MI HA DIMENTICATO. SONO STATO PIPPO BAUDO E SANDRO CIOTTI MESSI ASSIEME, UNA BOMBA ATOMICA. MARA VENIER MI HA CAMBIATO LA VITA: ECCO PERCHE’ - "PARDO MI SOMIGLIA, E’ UN GAUDENTE , NON DIMENTICO I COMPLIMENTI DI CARESSA. AVREI LAVORATO VOLENTIERI CON DILETTA LEOTTA"- VIDEO
UN TALENTO STO-RARO – AL CANOTTIERI ROMA "LECTIO MAGISTRALIS" DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA TRE VOLTE PREMIO OSCAR - GLI INIZI IN UNA SCUOLA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA ("ERO TROPPO DISCOLO. MIO PADRE MI ISCRISSE LÌ"), IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L’ INCONTRO CON BERNARDO BERTOLUCCI E “IL CINEMATOGRAFICO” CARAVAGGIO - IL LIBRO E LA SORPRESA…
VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE
''BURIONI NO! VA BENE LA SCIENZA, MA BURIONI…'' - DI MAIO FURIOSO PER LO SGAMBETTO PRO-VACCINI CHE GLI HA RIFILATO GRILLO, FIRMANDO L'APPELLO: ''BEPPE CI HA PENSATO 2 ORE E POI HA ACCETTATO. È INTELLIGENTE E VISIONARIO, APPASSIONATO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. CERTO CHE SAPEVA DELLA FIRMA DI RENZI, CHE È STATO CONTATTATO DA BURIONI'' - E L'IMMUNOLOGO: ''ORA MENO SPAZIO PER CIALTRONI E NEGAZIONISTI''