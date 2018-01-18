FLASH! DOMANI SU ''REPUBBLICA'' INTERVISTONA A SCALFARI CHE RISPONDE A DE BENEDETTI, COLPO SU COLPO-
FLASH! DOMANI SU ''REPUBBLICA'' INTERVISTONA A SCALFARI CHE RISPONDE A DE BENEDETTI, COLPO SU COLPO-
IL MOMENTO PIÙ SUBLIME DI ’90 SPECIAL’ È STATA L’INTERVISTA A UN ROCCO SIFFREDI GIOVANISSIMO CHE NON SMETTE DI SMUCINARSI MENTRE GLI FANNO LE DOMANDE SUL SET (VIDEO) - TUTTI I TWEET! ‘SAVINO È UNA BUONA SPALLA CON L'ARIA DA ETERNA SPALLA. IL PROBLEMA È CHE SE ENTRA FIORELLO POI DIVENTA UNA QUASI SPALLA’ - GLI ATTACCHI A ELA WEBER - LE LOLLIPOP E L’ESIBIZIONE HORROR - BOSSARI E LAGERBACK SPOSI L’8 GIUGNO
SILVIO, IL PIÙ GRANDE SHOWMAN D’ITALIA - ‘LA PIPÌ CON CONFALONIERI’: A ‘QUINTA COLONNA’ STASERA RACCONTA UN EPISODIO CON FIDEL (IN REALTÀ UNA BARZELLETTA PIÙ VECCHIA DI LUI): ‘SIAMO TORNATI NELLA SCUOLA DOVE ANDAVAMO DA RAGAZZI E CI SIAMO RICORDATI QUANDO GAREGGIAVAMO A CHI FA LA PIPÌ PIÙ LONTANO. E ALLORA CI SIAMO DETTI: ‘PROVIAMOCI DI NUOVO’. ECCO COME È ANDATA…’
PENSAVAMO CHE IL PC AVREBBE SOSTITUITO LA TV: E’ IL CONTRARIO! - AL CES DI LAS VEGAS I GRANDI GRUPPI DELL’HI-TECH HANNO PRESENTATO I NUOVI TELEVISORI CON UN’ALTA DEFINIZIONE MAI VISTA, FORMATI FINO A 146 POLLICI, PERSONALIZZAZIONI INFINITE, ASSISTENTI VOCALI E UN TASTO PER CONNETTERSI DIRETTAMENTE AI SERVIZI DI STREAMING TIPO NETFLIX
I DATI DI PORNHUB MOSTRANO CHE È SUCCESSO QUALCOSA DI INCREDIBILE (MA COMPRENSIBILE) DOPO IL FALSO ALLARME DI UN MISSILE CHE STAVA PER ABBATTERSI SULLE HAWAII...
MA AVETE DIMENTICATO CHE SIAMO FUORI DAI MONDIALI? – NELLA CORSA ALLA PRESIDENZA FIGC LE VARIE COMPONENTI CONTINUANO AD AVVITARSI TRA GATTOPARDISMI E TRAME SEGRETE – SI VA VERSO UN’INTESA TRA I DUE CANDIDATI GRAVINA (LEGA PRO) E TOMMASI (AIC). MA MALAGO' E' PRONTO A GIOCARE LA CARTA DEL COMMISSARIAMENTO - I PROGRAMMI DI GRAVINA, TOMMASI, SIBILIA
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO