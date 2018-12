13 dic 2018 10:30

FLASH - IL GRUPPO CALTAGIRONE A DAGOSPIA: “CARO DAGO, IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DA TE RIPRESO DAL SITO IL24.IT, NON VI È ALCUNA TRATTATIVA IN CORSO, NÈ CON IL GRUPPO GRIMALDI NÈ CON ALTRI SOGGETTI, IN MERITO ALLA VENDITA DE ‘IL MATTINO’”