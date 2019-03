"RONALDO? MEGLIO NON AVERLO CON L'AJAX CHE PERDERLO DUE MESI" – ALLEGRI SCEGLIE LA LINEA DELLA PRUDENZA: "I RISCHI PER LA GARA D'ANDATA DI CHAMPIONS CI SONO E SONO TANTI, SE NON STA BENE STA FUORI PERCHÉ NON POSSO RISCHIARE PER UNA PARTITA” (ANCHE IL PRESIDENTE AGNELLI E’ D’ACCORDO CON MAX) – "KEAN? A ME QUESTE COSE INFASTIDISCONO, HA SEGNATO UN GOL CON IL LICHTENSTEIN E SEMBRA SIA DIVENTATO RONALDO O MESSI…"