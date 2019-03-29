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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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MEGHAN MARKLE VUOLE TRASFORMARE SIR ELTON JOHN IN UN MENESTRELLO DI CORTE! L’EX ATTRICE HA CHIESTO AL “ROCKETMAN” DI INSEGNARE MUSICA AL FUTURO ROYAL BABY – L’ENNESIMO CAPRICCIO CHE SCANDALIZZA LA GRAN BRETAGNA E CHE CONFERMA COME LA DUCHESSA DEL SUSSEX SI SIA MONTATA LA TESTA: D’ALTRA PARTE ERA STATO LO STESSO HARRY A SBRAITARE POCO PRIMA DEL MATRIMONIO CON LO STAFF, AVVERTENDOLI “WHAT MEGHAN WANTS, SHE GETS…”
CAFONAL DEI DAVID - ARGENTO VIVO! IL REGISTA DOPO AVER BASTONATO L'ACCADEMIA (''NON MI AVETE MAI DATO UN DAVID, ORA È TROPPO TARDI''), SE LA PRENDE ANCHE CON LA SERATA: ''È STATA UN PO' NOIOSA. BENIGNI? LA SOLITA PAGLIACCIATA, SEMBRAVA LA SUA CARICATURA. 'DOGMAN' NON L'HO VISTO, DI SICURO HA RICEVUTO TROPPI PREMI''. E SCOPRIAMO CHE UNA PAURA CE L'HA: I FILM IN CUI… (VIDEO + TUTTE LE FOTO DELLA SERATA)
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
LO SPORT SALVA LA PROSTATA! - IL RISCHIO DI SVILUPPARE MALATTIE UROLOGICHE IN ETA' ADULTA È RIDOTTO DEL 25% IN CHI HA FATTO ATTIVITA' SPORTIVA NEGLI ANNI DEL LICEO E DELL'UNIVERSITÀ -SFATATO ANCHE IL LUOGO COMUNE SECONDO CUI IL CICLISMO E L'USO QUOTIDIANO DELLA BICICLETTA FACCIANO MALE…