MEGHAN MARKLE VUOLE TRASFORMARE SIR ELTON JOHN IN UN MENESTRELLO DI CORTE! L’EX ATTRICE HA CHIESTO AL “ROCKETMAN” DI INSEGNARE MUSICA AL FUTURO ROYAL BABY – L’ENNESIMO CAPRICCIO CHE SCANDALIZZA LA GRAN BRETAGNA E CHE CONFERMA COME LA DUCHESSA DEL SUSSEX SI SIA MONTATA LA TESTA: D’ALTRA PARTE ERA STATO LO STESSO HARRY A SBRAITARE POCO PRIMA DEL MATRIMONIO CON LO STAFF, AVVERTENDOLI “WHAT MEGHAN WANTS, SHE GETS…”