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VENI, VIDI E VINCI - ALESSIO VINCI NOMINATO A CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI ZURICH, COLOSSO MONDIALE DELLE ASSICURAZIONI - MANDATO VIA DA ALITALIA E TIM DA GUBITOSI, L'EX CONDUTTORE DI "MATRIX" TRASLOCA ALL'ESTERO, DOVE TORNA A LAVORARE PER UNA MULTINAZIONALE...
TEMPO DI SALDI – DAVVERO LA MANOVRA CORRETTA A BRUXELLES DA TRIA E CONTE CONTIENE LE STESSE MISURE DI QUELLA FESTEGGIATA AL BALCONE DA DI MAIO? – I PALETTI DI CONTE, CHE HA DISERTATO IL MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DI STRASBURGO PER ANDARE A CENA CON I SUOI DUE BADANTI, E LE MODIFICHE A REDDITO E QUOTA 100. MA PER CONVINCERE L’EUROPA MANCANO ANCORA 4 MILIARDI – VIDEO
ADDIO QUANTITATIVE EASING. MA LO SAPETE CHE LA MAGGIOR PARTE DEI TITOLI ACQUISTATI DA DRAGHI È FRANCESE, IL 30% DEL VALORE COMPLESSIVO? SEGUONO GERMANIA, ITALIA E SPAGNA - E IL 44% DI QUESTI BOND È BBB, OVVERO A UN GRADINO DALLA ''SPAZZATURA''. L'ULTIMA A ENTRARE NEL CLUB È LA BELGA ANHEUSER-BUSCH, INDEBITATA FINO AL COLLO PER COMPRARE SABMILLER. MA PER DRAGHI GLI ACCANTONAMENTI SONO GIÀ STATI FATTI
IL MISTERO DI MATTIA, SPARITO VICINO SONDRIO DOPO UNA GITA - SENTITO IL GESTORE DEL RIFUGIO: NESSUNA TRACCIA DA VENERDÌ. “ESCLUSO UN GESTO DISPERATO” - IL RACCONTO DEL 48ENNE: “È STATO DA ME VENERDÌ POMERIGGIO, ABBIAMO BEVUTO QUALCOSA INSIEME. CIRCA UN’ORA DOPO SE NE È ANDATO E NON L’HO PIÙ VISTO”
“MILAN, CHE FIGURACCIA” – SALVINI, IN TRIBUNA A ATENE CON LA SCIARPA ROSSONERA AL COLLO, DISTRUTTO DOPO IL KO CON L’OLYMPIACOS: “NON CI POSSO CREDERE. FATEMI FARE IL MINISTRO PERCHÉ SE PARLO DA TIFOSO QUALCUNO SI OFFENDE. GATTUSO? NO COMMENT” – IL BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE DOPO IL PARI CON LA LAZIO...
CAFONALINO – FILIPPO CECCARELLI E LORENZA FOSCHINI PRESENTANO “IL ROMANZO DI BENITO” DI PASQUALE CHESSA: UN’INDAGINE SUI FALSI DIARI DEL DUCE E SULLE LEGGENDE CHE GIRANO INTORNO A MUSSOLINI – PINO CORRIAS, BRUNO MANFELLOTTO, CLAUDIO STRINATI: TUTTI GLI OSPITI DELLA SERATA
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
LE FESTE CI UCCIDONO! – LE FESTIVITÀ NATALIZIE RISULTANO ESSERE IL MOMENTO DELL'ANNO PEGGIORE SOTTO IL PROFILO DEGLI ATTACCHI DI CUORE: DURANTE LA VIGILIA DI NATALE SI REGISTRA UN INCREMENTO DEL RISCHIO DEL 37 PERCENTO, CON PICCHI ATTORNO ALLE 22 – TRA GLI EFFETTI SCATENANTI CI SONO LE ABBUFFATE DI CIBO E ALCOL, I LUNGHI VIAGGI PER RAGGIUNGERE AMICI E PARENTI, MA ANCHE ANSIA, TRISTEZZA, STRESS E SOFFERENZA…