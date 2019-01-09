FLASH! STAMATTINA CI SONO PROBLEMI TECNICI PER I SERVER SU CUI SI APPOGGIA DAGOSPIA - I TECNICI STANNO RISOLVENDO E LE COSE STANNO TORNANDO ALLA NORMALITA'. TENETE DURO!-
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“LAZIO, NAPOLI, ISRAELE. STESSI COLORI, STESSE BANDIERE. MER...”, VERGOGNA ULTRÀ A ROMA: UN ANNO DOPO LE "FIGURINE" LAZIALI CON ANNA FRANK IN GIALLOROSSO, LA RISPOSTA ORRIBILE DI PRESUNTI ULTRA’ ROMANISTI CHE HANNO TAPPEZZATO IL QUARTIERE DELLA BALDUINA CON VOLANTINI ANTISEMITI
COURMA CHE CAFONALINO! - ARTOM HA RADUNATO GLI HABITUÉ DELLA CITTADINA VALDOSTANA, DALLA SANTANCHÉ CON DIMITRI, VINCENZO NOVARI CON DANIELA FEROLLA, IL RE DEGLI SPUMANTI LAMBERTO GANCIA, IGNAZIO LA RUSSA, CHIARIA BERIA DI ARGENTINE, IL BOCCONIANO MAURIZIO DALLOCCHIO E GUIDO BAGATTA - INTERVISTE A DAVIDE OLDANI E PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGO E POI BALLI FINO A NOTTE FONDA…
STARBUCKS ARRIVA A ROMA (E STAVOLTA NON È UNA FAKE NEWS) - PER IL SITO ''GUGSTO.IT'' LA CATENA APRIRÀ A SETTEMBRE VICINO AL VATICANO, AREA A GRANDE DENSITÀ TURISTICA - DOPO L'INGRESSO IN POMPA MAGNA CON LA “RESERVE ROASTERY” DI PIAZZA CORDUSIO, PERCASSI HA APERTO TRE CAFFETTERIE A MILANO. QUELLA DELLA CAPITALE SARÀ…
FORTIFICATI DALLA TRAGEDIA - LA RICERCA SULLA RESILIENZA DEI SOPRAVVISSUTI ALLA SHOAH: SI AMMALANO PIÙ SPESSO MA SONO PIÙ LONGEVI DEI LORO COETANEI – I RICERCATORI DI TEL AVIV HANNO COMPARATO I LORO DATI CON QUELLI DI 35MILA PERSONE NATE NEGLI STESSI ANNI IN ISRAELE: ECCO COS’HANNO SCOPERTO