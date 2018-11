La Folliero con 'Le Iene' dagli immigrati:'Sei un uomo?'

Luca Romano per il Giornale

Emanuela Folliero in una recente intervista a Libero ha dichiarato di aver paura la sera per le strade di Milano perché avrebbe subito alcuni apprezzamenti volgari da alcuni immigrati.

"Bella bocca, p... gratis?", sarebbero solo alcune delle frasi con cui ha dovuto fare i conti la Folliero. Ma la showgirl ha fatto i conti con le sue paure insieme a Le Iene. Infatti in compagnia di Mary Sarnatano ha dovuto affrontare un tour nella zona della stazione Centrale per interecttare le reazioni degli immigrati davanti ad una donna in abiti provocanti. E così dopo qualche minuto, a sorpresa, la Folliero ha ricevuto qualche commento da passanti italiani che di fatto le hanno confidato di aver sempre visto in lei una sorta di sogno erotico.

Poi arriva l'incontro con alcuni immigrati. Uno di questi, proprio sul piazzale della stazione, rivolgendosi alla showgirl, afferma: "Ma tu sei una donna o un uomo, hai il c...?". Una frase che ha spiazzato completamente la Folliero che con orgoglio ha rivendicato la sua femminilità. Poi c'è chi le ha chiesto: "Quanto costi?" e chi invece le ha detto che "muore dalla voglia di far l'amore con lei...". Insomma il tour in stazione è finito con gli apprezzamenti di un italiano che ha però dato ragione alla Folliero su quanto siano diventate pericolose le strade per la presenza di immigrati. Soprattutto la sera.

