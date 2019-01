iurato

Quante strade si possono aprire dopo la partecipazione a cooking show come Masterchef o Masterchef All Stars? Ne sa qualcosa Ivan Iurato, eliminato nell’ultima puntata e subito pronto a rimettersi in gioco tra i fornelli… O forse no. Pare infatti che il cuoco siciliano abbia ricevuto qualche proposta lavorativa non precisamente inerente al suo percorso da chef. È lui stesso a raccontare in una intervista a L’Italia s’è desta che un regista di film a luci rosse lo vorrebbe coinvolgere in un progetto hard perché evidentemente dietro la sapienza in cucina, la delicatezza nel cucinare il pesce e dietro la timidezza di Ivan Iurato, potrebbe nascondersi l’erede di Rocco Siffredi. Foto@Kikapress/SKY

