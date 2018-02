5 feb 2018 13:24

FRANCESCO MONTE HA ABBANDONATO ‘L’ISOLA’ - DAVIDE MAGGIO: ‘IL CONCORRENTE È GIÀ IN VOLO VERSO MILANO’. COME DAGO-RIVELATO, MEDIASET NEL WEEKEND DOVEVA DECIDERE IL DESTINO DEI PERSONAGGI COINVOLTI NEL ‘CANNA-GATE’. IL SACRIFICIO DELL’EX SIGNOR RODRIGUEZ SALVA LA FACCIA AGLI ALTRI E GARANTISCE UN’ALTRA PUNTATA ‘CALDA’: MONTE NON SARÀ IN STUDIO STASERA MA LA SETTIMANA PROSSIMA. COSÌ OGGI SI SPREME LA HENGER, POI LUI…