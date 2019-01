FRECCERO IN MODALITA' TAGLI, RITAGLI E FRATTAGLIE - DOPO MORGAN E ASIA AL VELENO, "ULTIMO TANGO" AL BURRO, IL DIRETTORE REVENANT DI RAI2 LANCIA UN FORMAT DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO GRANDE LA TV: LA PRIMA PUNTATA SARA' DEDICATA A GRILLO. POI TORTORA, BENIGNI E FUNARI...

Gi.Ros. per il Fatto Quotidiano

FRECCERO E ALESSANDRO DI BATTISTA

La nuova Raidue di Carlo Freccero si avvarrà di un nuovo critico cinematografico: Carlo Freccero. Lunedì sera, infatti, in prima serata andrà in onda la versione integrale di Ultimo tango a Parigi. E il film di Bernardo Bertolucci sarà introdotto da una presentazione di circa 10 minuti proprio del direttore di Rai Due. Che andrà in video per la prima volta da quando ha preso le redini della seconda rete.

Lo stesso Freccero, tra l' altro, oggi scrive un articolo sul Messaggero dove si dice scandalizzato dal fatto che la recente scomparsa del grande regista sia passata sotto silenzio da parte dei media. Che, a parte qualche replica dei suoi film, non ne hanno quasi parlato.

FRECCERO E ALESSANDRO DI BATTISTA

Grillo e Benigni

Ma le sorprese del neo direttore non finiscono qui. Lunedì 28 gennaio su Raidue, sempre in prima serata, farà il suo esordio C' è Grillo, nuovo format dedicato ai personaggi che hanno fatto grande la tv, a partire proprio da Beppe Grillo, cui sarà dedicata la prima puntata. Il programma, realizzato con immagini di repertorio, vedrà poi protagonisti Enzo Tortora, Roberto Benigni e Gianfranco Funari (con una puntata condotta da Enrico Lucci).

Gianfranco Funari

Il 25 gennaio partirà invece Povera Italia, ovvero la nuova versione di Night tabloid, il programma d' informazione condotto da Annalisa Bruchi, assieme ad Alessandro Giuli. Altra sorpresa sarà lo speciale del 4 febbraio su Fabrizio De André, con la messa in onda di uno dei suoi ultimi concerti, quello al Teatro Brancaccio di Roma nel 1998. Infine, sarebbe stata chiusa la trattativa per Morgan, che tornerà in tv come giudice nell' edizione 2019 di The Voice.

Gianfranco Funari

E lo stesso Morgan sarà protagonista, il 24 gennaio, di una serata dedicata a Freddie Mercury e ai Queen, sull' onda del successo cinematografico del film Bohemian Rhapsody, nelle sale in questi giorni. Si era parlato di un ritorno anche di Asia Argento, ma per ora non c' è nulla di fatto.