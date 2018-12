GFVIP TWEET! CHIUDE CON 3,5 MLN DI TELESPETTATORI (TRA CUI SALVINI) E IL 21.9% SHARE, LA MENO VISTA NELLA STORIA DEL REALITY. ''L'ISOLA'' VINTA SEMPRE DA NUDO FECE 10,5 MILIONI - ''AUTORI, MA DITE A MONTE CHE CECILIA STA PER SPOSARSI. FATE ENTRARE EVA HENGER PER FARE L'ANALISI DEL CAPELLO. DATE UN SENSO A QUESTA FINALE!'' - ''LA FACCIA DI QUANDO REALIZZI CHE NEMMENO CARICARTI LA ZAVORRA SALEMI PER SETTIMANE TI HA AIUTATO A VINCERE''

matteo salvini vede la finale del gfvip

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Il #gfvip chiude con 3.446.000 telespettatori e il 21.9% share, la finale meno vista nella storia del reality. Rispetto allo scorso anno perde più di 2 milioni e il 9% di share. Vince la serata #neroameta con 5.2 milioni e il 22.7% di share.

AAladino‏ @Aladino_Rm

Con 3.446.000 e il 21,9%, questa è la finale meno vista nella storia del #GrandeFratello, peggio anche della disastrosa dodicesima edizione (3.926.000 e il 20%) e meno del GF15 condotto la scorsa primavera dalla D'Urso, che portò a casa 3.797.000 col 23,6% #11dicembre

AAladino‏ @Aladino_Rm

In prima serata (dalle 21.40 alle 23), la finale del Grande Fratello tra il 17% e il 18%. Imbarazzante. #GFvip #11dicembre

Michele Gessa‏ @MeanGorgeous

ilary blasi gfvip

GRAZIE DI TUTTO QUEEN ILARY #GFVIP SENZA DI TE QUESTO PROGRAMMA NON SAREBBE LO STESSO

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

In un reality se sbagli il cast sei fregato, gli autori avrebbero però potuto sfruttare meglio le poche dinamiche che si erano create e puntare maggiormente sugli ingressi in corsa.

VIPerissima‏ @Viperissima_

Walter Nudo vince col 56% anche senza Lele Mora. #GFvip

? ?TheFolloWerTv! ? ? ?‏ @TheFolloWerTv

La Vittoria di Nudo al #GFVIp lascia il segno di un'edizione piatta e scontata, tuttavia, era l'unico, e l'ultimo, concorrente, carismatico, famoso rimasto in casa che effettivamente meritava la vittoria... #11dicembre

Mario Manca @MarioManca

Un direttore e una nobile coperti di guanti di gomma e patatine fritte. Immagino se fosse successo a Montanelli e ad Agnese Del Monferrato, ah, dimenticavo, loro non lo avrebbero mai permesso. #gfvip

BubinoBlog‏ @bubinoblog

Ricordiamo il primo reality vinto da Walter Nudo, ovvero #IsoladeiFamosi condotta da Simona Ventura. La finale conquistò 10.451.000 telespettatori con il 42,75% e un picco del 73,25% nel momento della proclamazione! @Simo_Ventura

finale isola dei famosi vittoria walter nudo

VIPerissima‏ @Viperissima_

La Marchesa d'Aragona vs la badessa Alfonsina. #GFvip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

AUTORI MA DITE A MONTE CHE CECILIA STA PER SPOSARSI. FATE ENTRARE EVA HENGER PER FARE L'ANALISI DEL CAPELLO. DATE UN SENSO A QUESTA FINALE. #GFVIP

Mario Manca @MarioManca

Monte è rimasto di sasso, pensava di avere la vittoria in pugno. Immagino Eva Henger davanti alla tivù che brinda col Bellini. #gfvip

Mario Manca @MarioManca

Monte: «Tantissime cose della mia vita le ho lasciate a metà». Tipo la canna non finita in Honduras. #GFvip

contechristino‏ @contechristino

francesco monte non vince

La faccia di quando realizzi che nemmeno caricarti la zavorra Salemi per settimane ti ha aiutato a vincere. #GFvip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Monte: "Sono soddisfatto perché è stato un anno turbolento ed entrare con etichette e pregiudizi... senza conoscermi, non era bello" FRANCI, DAI RETTA A ME, ERA MEGLIO RIMANERE ALL'ARMADIO DI CECHU E ALLA TROCA, LÌ ALMENO ABBIAMO RISO. #GFVIP

contechristino‏ @contechristino

La Provvedi sarà stata pure la prima ad andare in finale per volere di non si sa chi. Ma alla fine ci è uscita col 70% e non ha avuto manco il video best. They say karma is a bitch. #GFvip

L ?LLER ?‏ @SeeLallero

Benedetta arrivederci, forse fai in tempo per Mattino cinque e una puntata di Verissimo, forse eh. #GFvip

VIPerissima‏ @Viperissima_

#GFVIP: Monte eliminato da Mainardi. La prova del cuoco:

lo chef silura francesco monte

Mario Manca‏ @MarioManca

Facessero un video sul contributo di Ela Weber, Lisa Fusco e Fabio Basile al programma durerebbe quanto il motivetto dell'accensione dell'iPhone. #gfvip

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Ecco com’è andata davvero: #GfVip #tvtalk

eva henger francesco monte