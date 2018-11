8 nov 2018 14:01

IL GIORNALISTA ENRICO FEDOCCI A DAGOSPIA: “ARCADE TV HA INGRANDITO E MESSO UN LOGO SUO. MA L’INTERVENTO DI ROCCO CASALINO NON ERA AL 'CENTRO TEATRO ATTIVO', MA AL CORSO DI GIORNALISMO CHE TENEVO NEL 2004. I RAGAZZI AVREBBERO DOVUTO FARE UN PEZZO COME ESERCITAZIONE SU ROCCO DOPO AVERLO INTERVISTATO. ‘CENTRO TEATRO ATTIVO’ È SCRITTO SULLA LAVAGNA PERCHÉ LA MATTINA AVEVO INVITATO UN DOPPIATORE DEL CTA PER SPIEGARE AGLI ALLIEVI L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA DIZIONE” - VIDEO