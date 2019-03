GIORNALISTA SARÀ LEI - FULVIO ABBATE: ''CARA MAGLIE, IO SVOLGO UN ALTRO MESTIERE. BALLO, COME GIÀ FRED ASTAIRE. QUANTO ALLA TELEVISIONE, ASSODATO CHE NON È SUO DOMINIO ESCLUSIVO, ASPETTO L'INIZIO DELLA SUA 'STRISCIA' SERALE SU RAIUNO. E AMEREI CONOSCERE LE VERE RAGIONI CHE FINORA NE HANNO IMPEDITO, INACCETTABILMENTE, LA REALIZZAZIONE''

Riceviamo e pubblichiamo:

maria giovanna maglie

In verità, in tutta questa vicenda troviamo una sola giornalista, ed è lei, Maria Giovanna Maglie. Non pretendo che la signora se ne ricordi, o magari lo sappia, ma, personalmente, svolgo un altro mestiere. Sia detto per inciso, ballo, come già Fred Astaire.

Quanto alla televisione, assodato che non è suo dominio esclusivo, tutti noi, aspettiamo, anzi, che abbia inizio la "striscia" serale su Raiuno, che deve vederla alla conduzione. Ameremmo perfino conoscere le vere ragioni che finora ne hanno impedito, inaccettabilmente, la realizzazione, l'arrivo del capovaro, il varo stesso. Accludo foto dimostrativa.

fulvio abbate

Fulvio Abbate