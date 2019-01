IL GLOBALISTA COSTANTINO DELLA GHERARDESCA CONTRO IL SOVRANISTA: “PECHINO EXPRESS CONFERMATO SU RAI DUE? SÌ PROBABILMENTE, ANCHE SE NON ABBIAMO ANCORA NOTIZIE CERTE. FRECCERO? RENDE QUESTO MONDO PIÙ SPIRITOSO E VARIOPINTO” - “SONO D’ACCORDO CHE LE PERSONE DEBBANO ESPRIMERE LA LORO OPINIONE. UNO COME BAGLIONI SE LO PUÒ PERMETTERE PER ETÀ E STATUS. SE SEI UN UOMO DEVI ESSERE CORAGGIOSO”

Tg Zero di Radio Capital

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

“Pechino Express confermato su Rai Due? Sì probabilmente, anche se non abbiamo ancora notizie certe. Conosco il nuovo direttore, Carlo Freccero, da anni, è molto simpatico. Meno male che ci sono persone come Freccero in questo mondo perché lo rendono più spiritoso e variopinto”.

Costantino della Gherardesca, conduttore di Rai Due, parla al Tg Zero di Radio Capital. “Freccero sostiene di essere sovranista, e di voler fare un canale sovranista? Io sono globalista perché credo che oggi dobbiamo conoscere quello che succede in altri paesi, non solo in Italia”.

FRECCERO E ALESSANDRO DI BATTISTA

Ieri Claudio Baglioni, direttore del Festival di Sanremo, ha usato parole forti sui migranti bloccati in mare. “Sono d’accordo che le persone debbano esprimere la loro opinione. Uno come Baglioni se lo può permettere per età e status. Il problema si pone quando persone precarie, senza i mezzi di Baglioni, non riescono a esprimersi compiutamente. Vedi per esempio alcuni giornalisti. Se sei un uomo devi essere coraggioso”.

