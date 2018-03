HOLLYWOOD PISCHELLA - AGLI OSCAR SARÀ UNA GUERRA TRA VECCHI E GIOVANI: MERYL STREEP CONTRO SAOIRSE RONAN, FRANCES MCDORMAND CONTRO MARGOT ROBBIE, GARY OLDMAN CONTRO THIMOTHEE CHALAMET, 19ENNE PROTAGONISTA DI ‘CHIAMAMI COL TUO NOME’ E STRONZETTO IN ‘LADY BIRD’. E TRA I VENTENNI CANDIDATI C’È ANCHE DANIEL KALUUYA, CHE SPIAZZA TUTTI NELL’OTTIMO ‘GET OUT’

Valerio Cappelli per il Corriere della Sera

Quando andò a Milano per presentare The Post insieme con Spielberg e Tom Hanks, Meryl Streep ebbe (forse per pudore o per un pizzico di civetteria), un' esitazione sul conto delle sue candidature agli Oscar: ventuno, dal 1979, Il cacciatore. Tre statuette le portò a casa, conservate «in una stanza con gli altri premi, perché il resto della mia vita deve essere altro». A Hollywood mai come quest' anno, come migliore attrice e attore, ci sarà una battaglia generazionale: i veterani e i giovani.

Ogni squadra cala quattro assi.

Da una parte Queen Meryl, 69 anni ( The Post ); Frances McDormand, 60 anni ( Tre manifesti a Ebbing, Missouri ); Gary Oldman, 59 anni ( L' ora più buia ); Denzel Washington, 63 anni ( Roman J.Israel Esq. ). Senza contare, Christopher Plummer (a 88 anni è il nominato più anziano nella storia delle statuette nella categoria attore non protagonista in Tutti i soldi del mondo ). Dall' altra parte della barricata anagrafica Timothée Chalamet, 22 anni ( Chiamami col tuo nome) ; Margot Robbie, 27 anni ( I, Tonya ); Saoirse Ronan, 23 anni ( Lady Bird ); Daniel Kaluuya, 28 anni ( Scappa-Get Out ).

Ecco le star di un futuro che è già presente. Non devono immaginare il domani: lo stanno già costruendo. Se dovesse spuntarla Timothée (recita anche in Lady Bird ma la candidatura è dono di un regista italiano), batterà sul filo Jennifer Lawrence, che a 23 anni vinse per Il lato positivo , e sarebbe il più giovane migliore attore dal 1939: Mickey Rooney aveva 19 anni in Babes in Arms , in italiano Piccoli attori , e mai titolo fu più incauto.

Timothée e Ronan, due ex enfant prodige di Hollywood, hanno lavorato insieme in Lady Bird di Greta Gerwig (34 anni, altra outsider). Quel film racconta ciò che stanno vivendo sulla loro pelle: il passaggio all' età adulta. Madre americana e padre francese, vacanze da piccolo sul lago d' Iseo, Timothée con i suoi tratti delicati che ingannano, in Lady Bird interpreta un fidanzatino che è meglio perdere che trovare.

Saoirse a Vanity Fair ha detto che i film di Guadagnino e Gerwig hanno in comune «che quando sei giovane tutto ciò che accade è un' esperienza così grande che non hai nemmeno il tempo di elaborarla ed è già finita».

Lei chiama lui Pony: «Perché sul set veniva sempre da me e Greta a strofinarsi il muso». Aveva 13 anni l' irlandese Ronan quando, piena di brufoli, ricevette la candidatura come migliore attrice non protagonista per il film Espiazione , diventando una delle nominate più giovani nella storia degli Oscar; seconda nomination nel 2015 (stavolta come protagonista) per la nostalgia di casa che riversò in Brooklyn .

Considerando la sua età, si mette sulla ruota di Meryl Streep. A proposito di età, a coloro che hanno trovato disdicevole la larga differenza di età tra il personaggio di Timothée e quello di Armie Hammer nella storia gay di Guadagnino, ha risposto: «Non ho trovato una persona che non abbia visto altro se non una storia consensuale, piena d' amore.

È un ruolo di un tale spessore, non capita facilmente nella vita di un giovane attore».

I giovani spiazzano, escono dai cliché. Daniel Kaluuya nell' horror satirico Get Out ha una ragazza che ha un lato oscuro, e appartiene a una strana famiglia progressista, ipnosi e scheletri nell' armadio, il colore della pelle è laterale però sono bianchi contro un nero, lui: «Non mi piace partecipare a dibattiti sul razzismo, non sono un portavoce, nessuno si aspetta che un bianco parli per tutti i bianchi. C' è una verità universale nel film che vale per chiunque».

L' australiana Margot Robbie nella vita è una giovane anticonformista che appena può fa lo zainetto e va «in posti dove nessuno mi riconosce. E' facile, basta non truccarsi e vestirsi da diva». E' in pole position per interpretare Sharon Tate, all' epoca del suo omicidio era la moglie incinta di Roman Polanski, nel nuovo film di Tarantino. I, Tonya racconta la vera storia di Tonia Harding, la pattinatrice accusata nel 1994 di aver aggredito la rivale, facendole rompere un ginocchio dal fidanzato.

La cerimonia degli Oscar non potrà non risentire del caso Weinstein. Timothée ha dichiarato di aver donato in beneficenza il compenso per A Rainy Day in New York di Woody Allen, coinvolto nello scandalo delle molestie sessuali. E poi c' è la pari dignità: sarà un caso, ma nei 90 anni di Academy Awards è la prima volta che una donna, la 39enne Rachel Morrison in Mudbound , riceve una candidatura per la migliore fotografia. Le star del cinema prossimo venturo dovranno riuscire a cambiare le cose: il «ruolo» più difficile del loro futuro.

