Dagonews

ALESSANDRO DI BATTISTA IN GUATEMALA

Ieri all’assemblea di redazione del “Fatto Quotidiano” i giornalisti hanno chiesto delucidazioni sulla cifra del contratto di collaborazione firmato da Alessandro Di Battista. Ma, a quanto pare, non è stata fornita alcuna risposta, anzi. E’ stato detto che quella del contratto è una questione riservata. I redattori non l’hanno presa bene e hanno fatto sapere che al prossimo articolo di “Dibba”, lo stesso che ha definito i giornalisti “puttane”, scatterà lo sciopero delle firme. Altrettanto scalpore ha destato l’idea di ingaggiare Fabrizio Corona per un progetto tv con “Loft”. Pare che “Furbizio” si sia presentato in redazione in bicicletta, improvvisando uno show dei suoi: “Questo si che è un giornale libero…”

