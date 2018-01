cover sorrisi isola

Alberto Dandolo per Dagospia

HABEMUS ISOLA! Ieri Sorrisi e Canzoni, organo ufficiale delle tv del Banana, ha dato in esclusiva mondiale, con annessa foto fotomontata di copertina stile Sandrone Mayer e il suo DiPiu', I nomi dei concorrenti della prossima Isola dei morti di fama!

Nemmeno Barbarella D'Urso avrebbe potuto creare un cast piu' meravigliosamente CAFONAL. Ecco i nomi (se alcuni non li conoscete non preoccupatevi e andate sulla fiducia!) :

flavio montrucchio alessia mancini

1) Alessia Mancini (ex Non e' la Rai, ex Velina, ex di Ezio Greggio e attuale moglie di Flavio Montrucchio. In quota Piersilvio)

2) Francesca Cipriani ( ex seconda di reggiseno. Quota Barbarella d'Urso e del re della notte meneghina Paolo Chiparo)

3) Tal Paola Di Benedetto (da Colorado. In quota Banana)

rosa perrotta al mare

4) Chiara Nasti (fashion blogger. Versione sfigata di Chiara Ferragni. In quota Facchinetti?)

5) Bianca Atzei ( cantante ed ex di Max Biaggi. In quota "gossip" e "DINTORNI")

6) Nadia Rinaldi ( attrice e opinionista. Ex cicciona doc. In quota Barbarella D'Urso)

7) Eva Henger ( ex pornostar ed ex collega del Gabibbo. In quota Barbarella D'Urso)

francesco monte

8) Cecilia Capriotti (ex pupilla di Lele Mora. Ex fidanzata di tal " Fragolino", di Andrea Perone e di Philipp Plein. In quota Biscione e "DINTORNI")

9) Rosa Perrotta (ex tronista. In quota Maria la Sanguinaria?)

10) Jonathan ( ex Gf ed ex amico di Piersilvia Toffanin. In quota Barbarella D’Urso)

11) Giucas Casella (noto paraguru. Senza quote!)

chiara nasti

12) Amaury Perez ( cubano bonazzo ed ex sportivo noto per aver partecipato a Ballando con le Stelle. In quota Beppe Pettinato, ex braccio destro di Lele Mora).

13) Filippo Nardi ( ex Gf, Dj e noto per aver sclerato al Grande Fratello. In quota misteriosa...)

14) Francesco Monte ( noto per essere stato cornificato in diretta tv da Cecilia Rodriguez. In quota Biscione )

15) Marco Ferri ( figlio di un ex calciatore dell' Inter ed ex amico del cuore di Lele Mora. In quota Lele Mora)

16) Gaspare ( di Gaspare e Zuzzurro. In quota " reperti archeologici")

cecilia capriotti

17) il sensitivo Graig (in quota "mejo lui che niente!”)

cecilia capriotti gianluca mobilia

Dunque cast IPER COATTO! Ci dara' di certo enormi soddisfazioni. Guardare per crede

