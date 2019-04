JE STA BENE ALLA DISNEY: IL RIFACIMENTO DI ''DUMBO'', UNO DEI FILM PIÙ TRISTI DEL SUO CATALOGO, È ANDATO MALE IN AMERICA: MILIONI DI GENITORI NON CI PENSANO PER NIENTE A SOTTOPORSI DI NUOVO AL SUPPLIZIO - DA NOI PRIMO CON 3,3 MILIONI IN UN DESERTO DI GRANDI FILM. DIETRO C'E' IL LACRIMOSO 'A UN METRO DAL CIELO' SEGUITO DA 'BENTORNATO, PRESIDENTE' - GRAN SUCCESSO PER ''US'', L’ATTESO 'THE BEACH BUM' DI HARMONY KORINE CON MATTHEW MCCONAUGHEY DEBORDANTE, NON HA FUNZIONATO BENISSIMO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 1 aprile 2019.

Dumbo di Tim Burton, malgrado le critiche non proprio positive, vince in tutto il mondo nella sua prima settimana con 45 milioni di dollari in America, dove è uscito nel giorno della festa della mamma, 3 milioni e 336 mila euro da noi, altri 71 milioni di dollari sparsi nei mercati esteri, 10 in Cina, per un totale globale di 116 milioni di dollari. Sarebbe un gran risultato se non costasse la bellezza di 170 milioni di dollari.

Cosa che non lo rende proprio un successone. Diciamo che non arriverà agli incassi delle nuove versioni di Cenerentola e de Il libro della giungla. Inoltre nelle prossime settimane si vedrà stritolato tra Shazam! della Dc Comics e Avengers: Endgame. Più che probabile che la Disney lo abbia sempre visto come un buon prodotto, ma non un successo su cui puntare.

In Italia, quindi Dumbo è primo con 3 milioni 336 mila euro e il lacrimoso A un metro dal cielo è secondo alla sua seconda settimana con 1 milione 41 mila euro. Solo terza la commedia di satira politica Bentornato, Presidente diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum, sequel del più fortunato Benvenuto, Presidente, uscito nel 2013. 635 mila euro. E’ andato esattamente come vanno in questo periodo i film italiani con rare eccezioni. Non benissimo cioè.

La settimana scorsa Scappo a casa con Aldo Baglio ne fece 625 mila. Ma credo che Bentornato, Presidente sia più costoso a livello di budget e ben più ambizioso come progetto. Al quarto posto troviamo Captain Marvel con altri 330 mila euri.

In America, quindi, vince Dumbo con 45 milioni seguito dall’horror politico Noi-Us di Jordan Peel, che da noi uscirà questa settimana, che incassa altri 33,6 milioni di dollari per un totale di 128 milioni e un totale globale di 178. Per un film che costa solo 20 milioni di dollari è un risultato incredibile. E il film è una meraviglia. Al terzo posto Captain Marvel con altri 20,5 milioni di dollari per un totale di 353 milioni e un globale di 990 milioni, che includono i 150 milioni cinesi. A un passo quindi dal miliardo.

Quarto posto per A un metro dal cielo, 6,2 milioni per un totale di 35 milioni e un globale di 50. Il dramma anti-abortista di ultradestra Unplanned di Chuck Konzelman e Cary Solomon con Ashley Bratcher incassa a sorpresa 6,1 milioni di dollari, malgrado sia stato massacrato da ogni critico americano. E’ la vita. L’atteso The Beach Bum, nuovo film di Harmony Korine dopo Spring Breakers con Matthew McConaughey debordante protagonista nei panni del poeta e scrittore hippy Moondog, non ha funzionato benissimo al suo esordio.

E’ solo decimo con 1,8 milioni di dollari di incasso, e non ha convinto gran parte della critica. Sarà un film un po’ fuori di testa che ci piacerà difendere lo stesso. Ammesso che si riesca a vedere anche da noi. Ci sono anche Snoop Dog, Isla Fisher, Jonah Hill, Martin Lawrence.

