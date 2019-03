KIEV FERMERA’ LA MUSICA? TENSIONE AL CONCERTO DI TOTO CUTUGNO: UN UOMO FA IRRUZIONE SUL PALCO MENTRE IL CANTANTE GORGHEGGIA "L'ITALIANO": GLI UOMINI DELLA SICUREZZA HANNO IMMEDIATAMENTE BLOCCATO IL FAN - CUTUGNO ERA STATO INSERITO ALL'INTERNO DELLA LISTA STILATA DA ALCUNI DEPUTATI UCRAINI CHE AVEVANO VIETATO DI CANTARE A CAUSA DELLA NOTEVOLE VICINANZA A PUTIN - “ALL'INIZIO MI SONO MOLTO INCAZZATO MA POI CI HO SCHERZATO SU" - VIDEO

Luca Sablone per il Giornale

Attimi di paura per Toto Cutugno durante il concerto a Kiev: un uomo è salito sul palco ma è stato prontamente bloccato dagli uomini della sicurezza.

Il cantante si stava esibendo ne "L'italiano", uno dei più grandi successi che hanno corredato la sua carriera grazie a cui è riuscito ad arrivare fino ai paesi dell'Est europeo. Nonostante Cutugno fosse stato inserito all'interno della lista stilata da alcuni deputati ucraini che avevano vietato di cantare a causa della notevole vicinanza a Putin, è riuscito ad esibirsi lo stesso. Lo show non è mai stato cancellato ufficialmente: per l'occasione sono stati venduti oltre 4mila biglietti.

Cosa è successo

Stando a quanto si apprende dal video pubblicato dall'Ansa, l'uomo aveva intenzione di stringere la mano al cantante che - dopo essersi accertato della tranquilla situazione - avrebbe accontentato la richiesta del fan. Toto proprio qualche giorno fa, ai microfoni di Fanpage, aveva in un certo modo previsto tale scenario: "Il nostro organizzatore a Kiev non ci ha detto ancora nulla, quindi no, l'evento non è stato ancora annullato. Però, a questo punto, abbiamo solo paura che qualcuno lì possa fare il cretino. Speriamo che la musica possa vincere, come sempre".

Per fortuna non è accaduto nulla: il concerto è andato a buon fine ed è riuscito a sconfiggere la possibilità di essere stoppato. Nella black list va ricordato che è finito anche Al Bano: sono presenti oltre 150 persone (tra cui artisti internazionali) ritenuti una minaccia per la sicurezza del Paese.

