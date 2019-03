LAMBORGHINI FORATA - OSPITE DEL TOUR DI GUE’ PEQUENO, ELETTRA LAMBORGHINI INDOSSA UNA TUTINA BIANCA CHE LASCIA INTRAVEDERE UN PIERCING IN ZONA CALDA - L'EREDITIERA, IN UN'INTERVISTA, AVEVA AMMESSO DI AVER BEN 42 PIERCING, DI CUI 15 DIAMANTI…

Da https://www.liberoquotidiano.it

IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI

Il body bianco che Elettra Lamborghini ha sfoggiato durante una tappa del Sinatra Tour che la vede in coppia con Guè Pequeno, oltre a lasciare poco all'immaginazione, svela il suo segreto più intimo: il piercing in quel posto insomma. E non è nemmeno il solo. L'ereditiera infatti, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, aveva ammesso di aver ben 42 piercing, di cui 15 diamanti. Dove? In tutto il corpo: sulle braccia, le labbra e anche in parti "scomode" dove però hanno avuto "accesso" solo i suoi partner. Fortunati loro.

IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI