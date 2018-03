IL LATO POSITIVO DI SALVINI PREMIER? ELISA ISOARDI FIRST LADY! - DIPLOMATA GEOMETRA IN UN COLLEGIO DI SUORE, LA 35ENNE DI CUNEO DOPO UN PASSATO DA MISS (DA MISS MURETTO A MISS ITALIA). SALVINI L’HA CONOSCIUTO (E CONQUISTATO) ALLA FINE DEL 2014. A PRESENTARLI, SI DICE, UN ALTO DIRIGENTE DELLA LEGA

Il giorno dopo Matteo Salvini lo ripete, forte di quei punti percentuali che lo separano dai suoi alleati: «Ho diritto e dovere di governare con il centrodestra». Perché se è vero che i risultati elettorali del 4 marzo non prevedevano la scelta di un premier, è pur vero che rispetto a un paio di giorni fa il leader della Lega possa sentire Palazzo Chigi più vicino. E qualora dovesse andare proprio così, al suo fianco ci sarà Elisa Isoardi.

Trentacinque anni, occhi verdi, originaria del cuneese, ha scelto come mestiere la tv, dopo un passato da miss (da miss Muretto a miss Italia). Salvini l’ha conosciuto (e conquistato) alla fine del 2014. A presentarli, si dice, un alto dirigente della Lega. A differenza di Agnese Landini in Renzi che ha sempre odiato l’appellativo di first lady, e di Emanuela Mauro in Gentiloni, architetto discreto, lei sa come stare sotto i riflettori e come addomesticarli. La loro storia lo dimostra.

Nei primi anni di liaison, la conduttrice Rai di Buono a sapersi ha preferito fare un passo indietro: poche le uscite in coppia, ancora meno le interviste o le confidenze amorose. Nel 2016, la svolta a mezzo stampa: «Con Matteo Salvini è un periodo di profonda felicità». A unirli, ha fatto sapere Elisa, le stesse passioni: la montagna che è meglio del mare, il cibo dell’orto piuttosto che quello industriale, il rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, che sono importanti.

Al netto delle contraddizioni. Nel passato di lui ci sono due figli da due donne diverse: Mirta, 5 anni, avuta da una precedente relazione e Federico, 14, nato dal primo matrimonio. «Vengono prima di tutto», declama di frequente il leader della Lega. Elisa, che ha recuperato il rapporto col padre solo da grande, approva. Intanto il lavoro in tv promette bene.

Dopo la querelle di qualche anno fa con Antonella Clerici, ormai superata, è un volto del mattino Rai. La probabile candidata, dicono, a sostituire proprio la conduttrice qualora la conduttrice dovesse decidere di lasciare davvero la sua creatura, La Prova del cuoco. Lei, d’altronde, è sempre stata ambiziosa. Diplomata geometra in un collegio di suore, si è trasferita prima, nel 2000, a Roma per studiare recitazione, e poi a Milano per provare a diventare modella. C’è riuscita. Ma la tv alla fine ha avuto la meglio.

La scorsa estate alcune vicende di gossip sembravano aver fatto naufragare il loro amore, con lei fotografata in compagnia di un altro e lui paladino del silenzio. I panni sporchi si lavano in casa. Ad agosto, però, Elisa e Matteo sono riapparsi insieme e l’esposizione mediatica è cambiata ancora. I due sono diventati coppia «pop», contribuendo alla «normalizzazione» del leader anti-immigrati: dalla gita a Venezia mano nella mano, agli scatti social, fino al «battesimo» di lei a una manifestazione della Lega. Elisa ha indossato un paio di jeans, da abbinare ai calzoncini del compagno, e sono partiti per trascorrere il Ferragosto a Ponte di Legno. La base leghista l’ha accolta bene, lei si è seduta su una panca e ha onorato il menu: polenta, grigliata, patatine e, per concludere, zuccherini imbevuti di alcol.

Nonostante la ritrovata intesa, nessuno ha mai voluto «sconfinare» nel territorio dell’altro. A novembre 2017, la conduttrice si definiva entusiasta del loro equilibrio: «Lui gira tutta l’Italia per i suoi impegni politici e, anch’io ho i miei di lavoro. Se non cerchiamo di vederci rincorrendoci diventa dura. Lui in questo è veramente bravo, ma mai invadente». Ed eccoci a oggi, 5 marzo, il giorno dopo le Politiche che hanno ridisegnato l’Italia. Elisa non ha ancora rotto il silenzio elettorale, né ha commentato il successo del compagno. L’ultimo fine settimana, quello del voto, l’ha trascorso in casa. Nessun impegno mondano, solo relax. «I miei fine settimana da un po’ di tempo sono così, menomale che ci sei tu», ha raccontato via Instagram ad accompagnare una foto abbracciata al suo cane e al cuscino.

Per ironia della sorte, però, Salvini ha trasmesso la sua prima conferenza stampa post voto nella stessa mezzora in cui anche lei era in onda. E se lui parlava di governare, lei faceva luce su un ortaggio perlopiù sconosciuto: gli agretti. A ciascuno il suo.