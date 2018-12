“C'È RAZZISMO CULTURALE VERSO IL SUD” - GIGI D'ALESSIO A RADIO2: “UN CANTANTE COME ME O SI AMA O SI ODIA. HO AVUTO TANTO, PER QUESTO NON MI INTERESSA NIENTE QUANDO QUALCUNO DICE CHE NON MERITO DI STARE DOVE STO - GLI ARTISTI DELLA MUSICA TRAP? SE RIEMPIONO I PALAZZETTI E VENGONO ASCOLTATI DAI GIOVANISSIMI 24 ORE AL GIORNO, CI SARÀ UN MOTIVO…”

Gigi D'Alessio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Il popolare cantautore napoletano ha parlato del suo rapporto con la notte: "La notte è per scrivere canzoni, riflettere. E' bella perché quando si va a letto bisogna pensare alla cosa più bella che è capitata durante il giorno, così la mattina ti svegli con il sorriso. Ho scritto tantissime canzoni di notte, perché il telefono non squilla, i bimbi dormono, c'è silenzio, quel silenzio che crea un clima magico. Anche la luna sembra che stia lì a guardarti. Dobbiamo poi pensare a tutte quelle persone che di notte lavorano per regalarci un sorriso la mattina. Che sia un cornetto, un pezzo di pane. A chi cura la nostra sicurezza, vegliando su di noi. Ai medici. Agli infermieri. A chi è all'opera mentre la stragrande maggioranza della gente riposa".

Gigi D'Alessio ha scritto tante canzoni di notte: "Di notte ho scritto le mie più belle canzoni. Tra queste 'Non dirgli mai', che è una storia vera. Racconta di un pensiero che ti viene di notte, che non può venirti a mezzogiorno".

Gigi D'Alessio, poi, ha dichiarato: "Ho venduto 20 milioni di dischi originali. La mia casa discografica mi ha detto che per un disco originale ne sono dodici venduti non originali. Io sono nato per non avere, così tutto quello che ho avuto è tutto in più. Quando nasci in una città difficile, quando vieni dal Sud, ti pensano come uno che non deve avere. Se poi riesci a farcela diventa quasi un miracolo. Faccio un esempio calcistico.

Se il campionato lo vince la Juve è normale, è giusto. Se lo vince il Napoli è un miracolo. C'è razzismo culturale. Gigi D'Alessio o si ama o si odia, io ho avuto tante soddisfazioni nella mia vita. Ho ricevuto molto più di quello che meritavo, per questo mi sento un fortunato rispetto a chi magari fa il mio stesso mestiere. Sono felice, ho avuto tanto, per questo non mi interessa niente quando qualcuno dice che non merito di stare dove sto. Io sono una persona che non si sente arrivata".

Gigi D'Alessio ha parlato del fenomeno legato alla trap: "E' un mondo che guardo con molto interesse. Ho quattro figli, quello di 15 anni mi parla sempre di Sfera Ebbasta, Salmo. E' un fenomeno che rispetto. Anche io venivo considerato una novità 25 anni fa. Poi è la durata che ti fa diventare non più una novità ma una certezza. Bisogna avere rispetto per questi ragazzi che hanno successo. Davanti al successo non devi mai porti troppe domande, se questi ragazzi riempiono i palazzetti e vengono ascoltati dai giovanissimi 24 ore al giorno, ci sarà un motivo".

Sui nuovi talenti nel panorama musicale italiano: "Ultimo è un fuoriclasse, durerà 20 anni".

Sul prossimo Festival di Sanremo: "Leggo anche io le notizie che circolano. Una volta mi danno in coppia con Anna, una volta in coppia con Nino D'Angelo. Io personalmente non ho presentato nessun brano per partecipare al Festival di Sanremo. Poi, se l'ha presentato Anna o se l'ha presentato Nino non lo so. Io sicuramente non sarò al Festival di Sanremo, ho altri progetti. Per l'amor di Dio, non sto snobbando Sanremo, anzi. A me Sanremo con 'Non dirgli mai' ha aperto le porte del mondo".

In chiusura, D'Alessio ha fatto una dedica alla compagna Anna Tatangelo: "Cosa le direi se dovessi farle una dedica? Amore mio, svegliati con un sorriso. Questo è l'augurio più bello".