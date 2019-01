“CAPELLI UN PO’ PAZZI, MA A LUI PIACCIONO COSÌ” – NADIA TOFFA SU INSTAGRAM SENZA PARRUCCA O TURBANTI MOSTRA I SUOI VERI CAPELLI, CHE DOPO LE CURE STANNO COMINCIANDO A RICRESCERE – CHI SARÀ IL SUO CAVALIERE? “IERI SERA UNA BELLA CENETTA CON IL MIO AMORE GRANDE. BELLO FARSI CARINE, COME SE FOSSE LA PRIMA USCITA…”

Nadia Toffa si è mostrata senza parrucca e con i suoi veri capelli nelle ultime foto su Instagram.

Un nuovo passo in avanti nella sua lotta contro il cancro, così durante le feste natalizie ha deciso di farsi vedere senza parrucca o turbanti, mostrando i suoi capelli che stanno cominciando a ricrescere.

Il 2018 è stato un anno molto duro per Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene che in seguito a un malore ha scoperto di avere un tumore e si è sottoposta alle cure del caso per sconfiggerlo. Nonostante la malattia, la Toffa non ha mai perso il sorriso e ama condividere su Instagram continui aggiornamenti per i fan.

«Farsi carini solo per se stessi è speciale», ha scritto Nadia Toffa pochi giorni fa, ma c'è anche qualcuno di speciale per cui la conduttrice ama farsi bella, e lo ha detto nell'ultimo post pubblicato su Instagram. «Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po’ pazzi, ma a lui piacciono così».

