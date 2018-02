diletta leotta

Da “Chi”

PIÙ DELLA VALLETTA POTÉ LA MADRINA

Più popolare di un vallettaggio al Festival di Sanremo, il madrinaggio di un Carnevale in provincia: Diletta Leotta sarà la madrina della frequentatissima festa di Manfredonia, dopo aver affiancato Fiordaliso, madrina al Carnevale di Cento. Adriana Volpe sarà madrina di quello di Avola. E la settima figlia di Bob Kennedy, Kerry, ha sfilato a Viareggio.

STRANE TARGHETTE SUL CITOFONO

Citofonare L. Taylor. Per salire nella casa milanese di Costantino Della Gherardesca si legge la targhetta con il nome della Liz di Hollywood. Lo racconta Marco Cubeddu, in “L’ultimo anno della mia giovinezza” (Mondadori). La biografia ambisce a fare diventare Costantino, discendente del conte Ugolino dell’Inferno di Dante, «più amato di Bebe Vio».

EMANUELE FILIBERTO

LA PROTESTA DI EMANUELE FILIBERTO

Lettera di protesta di Emanuele Filiberto di Savoia contro il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che farà diventare via Vittorio Emanuele III (suo bisnonno), via Salvatore Morelli (l’antiborbonico): Totò, il principe della risata, «non sarebbe felice di questa scelta» nella città che votò in massa per la monarchia al referendum del 2 giugno 1946, ricorda oggi Fili.

TITOLI DI CODA PER LE PARODI

CRISTINA E BENEDETTA PARODI

L’avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di “Domenica In” non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva. Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici (vedi pag. 32). Intanto il programma della fine della settimana ha perso l’autore Chicco Sfondrini, che ha lasciato le sorelle Parodi per volare a “The Voice” su Raidue.

“LA PROVA” DI ELISA

E chi prenderà il posto della Clerici a “La prova del cuoco”? Elisa Isoardi, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, scalda i motori per realizzare il proprio sogno e condurre il programma del mezzogiorno in famiglia di Raiuno.

sanremo slip antonella clerici

VOLA, RENZO, VOLA

Il patron della Diesel Renzo Rosso ha accettato l’invito da parte del Comune di Venezia: per celebrare il prossimo Carnevale planerà dal Campanile di San Marco nel classico “volo dell’Aquila”.

isoardi

VACCHI SPODESTA PARIS HILTON

Promozione sul campo – anzi in consolle – per Gianluca Vacchi che, reinventatosi dj, è stato scelto come resident per far ballare i turisti, a Ibiza, la prossima estate nella rinomata discoteca Amnesia. La serata di Vacchi ha preso il posto di quella con protagonista dietro la consolle Paris Hilton. Che non l’ha presa benissimo.

SAVINO ALLUNGA CON “50 SPECIAL”

GIANLUCA VACCHI MOSTRA IL PISELLO

Momento fortunato per Nicola Savino, che in gran segreto ha registrato due puntate di “50 Special” per Italia 1, che andranno in onda dopo il Festival di Sanremo. Formula invariata ma un cambiamento importante: per sua scelta in trasmissione non ci sarà Cristiano Malgioglio. Come mai?

ANELLO D’AMORE, MA NIENT’ALTRO DI PIÙ

AMBRA ALLEGRI

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha ammesso con gli amici che l’anello (una fedina nuziale) esibito durante una delle ultime conferenze stampa, gli è stato regalato dalla fidanzata Ambra Angiolini. Ma ha seccamente aggiunto una smentita: «Non è incinta e non ci siamo sposati!». Per ora, aggiungiamo noi…

POLITICALLY (S)CORRECT

Ravetto e Ginefra pazzi di Clarissa

nicola savino 6

Sono tornati a casa con la piccola Clarissa Delfina, nata il 26 gennaio alla Mangiagalli di Milano, Laura Ravetto e Dario Ginefra, e sono pazzi di gioia. Per la campagna elettorale il papà fa il pendolare ogni giorno tra Milano e Bari, mentre la mamma allatta 24 su 24 e si prepara a tornare sul territorio (lombardo) e in tv a giorni.

Laura Mattarella first lady al top

Melania Trump, Brigitte Macron, ma anche la nostra Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, nello speciale trasmesso dal Tg5 sulle First lady. Il servizio ha messo in risalto lo stile low profile della Mattarella, che accompagna il padre nei viaggi importanti.

virginia raggi

Look fashion per la Raggi

Star di Altaroma alle sfilate Renato Balestra e Gattinoni il sindaco della capitale Virginia Raggi, che ha sfoggiato un look più disinvolto, con lunga collana di perle doppia, capelli raccolti e camicia oversize bianca su pantaloni palazzo.