Da I Lunatici Radio2

ALBERTO DANDOLO

Alberto Dandolo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La firma di Dagospia e Oggi ha commentato alcuni accadimenti della settimana legati al gossip e ha svelato alcuni retroscena: "Avete visto Corona dalla Toffanin? Lo conosco da tanti anni, ho vissuto la prima fase del Lele Morismo. Prendeva il viagra, per le numerose donne che lo volevano concupire. Compreso Lele Mora. Secondo me l'amore tra i due è stato solo platonico. Lele a parer mio si è innamorato di Fabrizio proprio perché Fabrizio non si è concesso. In amor vince chi fugge.

corona lele mora

Quando un uomo bellissimo come lui viene, ti fa sentire al centro dell'universo e non si concede, ti fa perdere la testa. Su Raiuno nel nuovo format del sabato sera di Amadeus la cosa bella sono i giudici, Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Marcella Bella. Ci sarebbe stato un litigio clamoroso tra la Rettore e la Vanoni, che non si sopportano. Pare si siano dovute accordare e fare la stessa trasmissione per questioni contrattuali. La Vanoni una volta mi ha picchiato. Dovevo portarla al Teatro Piccolo, a Milano. Sbagliai teatro e nel taxi mi picchiò per aver sbagliato. Poi una volta arrivati si è rilassata e ha cantato una bella canzone".

vanoni

Dandolo ha commentato anche il botta e risposta tra la Cuccarini e la Parisi: "E' meraviglioso, due icone anni '80 che non si rassegnano ad essere ormai finite tra le pieghe della nostra memoria. La festa andrebbe lasciata quando si è al massimo dello splendore, questa la vedo come una guerra tra vecchie glorie. Il mio parere è questo. Non so se ci saranno nuove puntate in questo scontro".

LORELLA CUCCARINI CONTRO HEATHER PARISI Lele Mora e Fabrizio Corona PARISI, VAFFA ALLA CUCCARINI PARISI,CUCCARINI ALBERTO DANDOLO