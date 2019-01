“COSÌ SONO DIVENTATA LA REGINA DEL TWERKING” – ELETTRA LAMBORGHINI A “MAI DIRE TALK” RACCONTA COM’È RIUSCITA A FARSI LARGO CANTANDO REGGAETON E SOPRATTUTTO FACENDO ONDEGGIARE IL SUO LATO B: “COME LO SHAKERIAMO NOI IN ITALIA NON LO SHAKERA NESSUNO” – VIDEO + FOTOGALLERY DA FUORISERIE

Da www.tgcom24.mediaset.it

Un cognome di quelli che pesano e una vita che l'ereditiera ha saputo trasformare in un vero e proprio brand del tutto personale. Lei è Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio, il fondatore dell'omonima casa automobilistica di lusso e negli anni si è fatta conoscere per la sua fisicità, per il suo sex appeal e per le sue doti di cantante e ballerina.

Ospite a “Mai Dire Talk”, intervistata da Mago Forest e da Greta Mauro, ha raccontato la sua carriera musicale, esplosa definitivamente con la pubblicazione del suo primo album di reggaeton e in particolare con la canzone ‘Pem Pem’, diventata subito una hit estiva. Ma come si fa a diventare regina del twerking? “Beh devo dire che come lo shakeriamo noi in Italia, non lo shakera nessuno, baby”.

