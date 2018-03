priscilla salerno

Estratti dell’articolo di Ilaria Lonigro per Nuovo

Per un’operazione al seno mal fatta ha rischiato di morire. E si è pure rovinata la carriera. Ora che il peggio è passato grazie all’asportazione delle protesi e a una lunga terapia antibiotica l’attrice hard Priscilla Salerno si ritrova sana e salva però il suo seno è svuotato, flaccido, cadente.

“Prima avevo la quinta, ora due orecchie di elefante. Uno schock tremendo. I locali non mi hanno più voluto, nei film non c’era posto per me. Ho avuto un esaurimento nervoso. Mio marito mi ha lasciata. Faccio questo lavoro da quando ho 20 anni e nel mondo dell’hard sono una delle più apprezzate. Non come certe ragazze che sono meteore destinate a bruciarsi come Malena. Si presta a scene estreme, umilianti: si brucerà presto

