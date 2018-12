“A FAR L’AMORE COMINCIA TU…”; “MA CHI GLIELA FA” - LA CARRA’ E FIORELLO, SHOW IN RADIO A 'IL ROSARIO DELLA SERA' – "RAFFA, IO E TE DOVREMMO FARE UN VARIETA’. CI METTIAMO LI’ CON I LUSTRINI E L’ORCHESTRA. CI DIVERTIREMMO COME PAZZI" – ECCO LA RISPOSTA DELLA CARRA’ CHE PARLA ANCHE DI ARBORE, 'MAGA MAGHELLA' E DI QUEL DUETTO TRA ROSARIO E CARLO CONTI - FIORELLO: "TU DEVI ESSERE CAVALLERIZZA DEL LAVORO" - E POI RIVELA CHI E' LA CARRA' DEL TERZO MILLENNIO - VIDEO

fiorello carrà 7

“A far l’amore comincia tu…” “Ma chi gliela fa”. Raffaella Carrà e Fiorello, fuochi d’artificio in radio. “Ti ho visto in tv, roba minore. Raffa, devi tornare con un varietà”. Lo showman rivede la Carrà dopo 10 anni e, per vedere l’effetto che fa, le propone uno show insieme: “Io e te ci mettiamo lì con i lustrini e l’orchestra. Ci divertiremmo come pazzi”. La risposta: “Credo che il periodo del varietà sia finito a meno che non lo si rivisiti…” Un tripudio di battute, improvvisazione, duetti, cazzeggio. Per una sera il varietà è su Radio Deejay. “Ieri sera ho tradito Renzo Arbore, ho visto la partita della Juve, sono tifosa bianconera da sempre”, confessa Raffa prima di cantare insieme a Fiorello “Io non vivo senza te”. Il cuore accelerato alla follia e graffiti Rai memorabili. L’ospitata dello showman siciliano a Carràmba con tanto di sorpresa a Carlo Conti. “Lui mi batteva sempre – racconta Fiorello - Era il periodo in cui conducevo il preserale di Canale 5. Una disfatta. Non era il mio genere, non ero capace con i quiz, Conti, invece, andava benissimo…”. Segue imitazione del conduttore toscano accompagnata dalla inconfondibile risata della Carrà (“patrimonio dell’Unesco come la musica reggae”).

fiorello carrà

Il re di Spagna l’ha insignita di una onorificenza di grande prestigio mentre l’Italia sembra averla dimenticata, Fiorello non ha dubbi: “Tu devi essere cavallerizza del lavoro”. “No, non voglio passare per raccomandata”, lo interrompe la Carrà che poi rivela l’avversione per Maga Maghella (“Non mi piace cantarla”) e il dispiacere perché nell’album di canzoni natalizie è stata cassata la versione reggaeton di Feliz Navidad. “Lei è la mia stella cometa”, certifica Fiorello che nel frattempo si è portato avanti con il lavoro e ha già trovato la sua erede: "Caterina Balivo, la Raffaella Carrà del terzo millennio”

fiorello carrà 9

caterina balivo

fiorello conti carrà