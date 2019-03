“FAZIO GUADAGNA 4 MILIONI DI EURO PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE” – MATTEO SALVINI AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW”: “TUTTI MI VOGLIONO FAR LITIGARE CON DI MAIO MA IO SONO IN MODALITÀ ZEN. NON MI FANNO ARRABBIARE NEPPURE SAVIANO, BOLDRINI, LERNER E FAZIO. MANGIO PANE E NUTELLA E CHI SE NE FREGA” – IL PUBBLICO APPLAUDE, COSTANZO SI DISSOCIA – LA STRETTA DI MANO CON MAHMOOD E I CORI SULLE NOTE DI "AVVENTURA" E "10 RAGAZZE" – TUTTI I VIDEO

SALVINI SUL PALCO DEL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW'' CANTA ''10 RAGAZZE'' CON MARA VENIER

VIDEO! LA STRETTA DI MANO TRA MATTEO SALVINI E MAHMOOD AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” – https://www.wittytv.it/maurizio-costanzo-show/salvini-mahmood-la-stretta-di-mano/

VIDEO! AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” SI CANTA BATTISTI – https://www.wittytv.it/maurizio-costanzo-show/si-canta-battisti/

VIDEO! SALVINI CONTRO FAZIO AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW”

https://www.wittytv.it/maurizio-costanzo-show/non-mi-sono-neppure-arrabbiato-quando-il-milan-ha-perso-il-derby/

MAURIZIO COSTANZO SHOW, MATTEO SALVINI SU FABIO FAZIO: "PRENDE 4 MILIONI PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE"

matteo salvini al maurizio costanzo show 20

Da www.liberoquotidiano.it

Il vicepremier Matteo Salvini è stato uno degli ospiti più attesi della primo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Indubbiamente tra Costanzo e il leader della Lega non sono mancati gli argomenti su cui disquisire, ma il momento più esilarante si è avuto quando il conduttore ha provocato il ministro dell'Interno chiedendogli la data delle prossime elezioni politiche.

mahmood matteo salvini al maurizio costanzo show 17

"Fra tanto tempo!" ha risposto Salvini, creando un siparietto tutto da ridere: "Tutti mi vogliono far litigare ma io sono in modalità zen, ormai non mi arrabbio più quando mi attaccano. Non mi fanno arrabbiare neanche Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gad Lerner, Michele Santoro, Fabio Fazio. Mangio pane e nutella e chi se ne frega!".

FABIO FAZIO EMMANUEL MACRON

Se il pubblico e gli altri ospiti hanno apprezzato molto questa uscita leggera, non si può dire lo stesso del conduttore. Infatti la sua replica non si è fatta attendere :"Non mi unisco a questo applauso contro Fabio Fazio e gli altri nominati".

SALVINI FAZIO

A quel punto il vicepremier, senza giri di parole, ha lasciato intendere benissimo il suo parere sullo storico conduttore Rai: "Io non ho nulla contro Fabio Fazio. Guadagna quattro milioni di euro all'anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema", e poi ha aggiunto: "Non lo invidio, gli auguro Buona fortuna". Evidentemente Salvini, con il riferimento al timoniere di Che tempo che Fa ha tirato fuori un "tema caldo", perché una signora del pubblico ha esclamato a gran voce "è meglio che vada in pensione". Ma il saggio Maurizio, prima di sviare l'argomento una volta per tutte, l'ha bacchettata così: "Zitta!".

matteo salvini al maurizio costanzo show 21 mogol al maurizio costanzo show matteo salvini al maurizio costanzo show 19 matteo salvini canta battisti al maurizio costanzo show 2 matteo salvini al maurizio costanzo show 18 matteo salvini canta battisti al maurizio costanzo show 1 matteo salvini canta battisti al maurizio costanzo show MATTEO SALVINI AL MAURIZIO COSTANZO SHOW matteo salvini mara venier al maurizio costanzo show matteo salvini al maurizio costanzo show 11 mogol al maurizio costanzo show 1 matteo salvini mara venier al maurizio costanzo show 4 mahmood matteo salvini mara venier al maurizio costanzo show 17 matteo salvini al maurizio costanzo show 10 matteo salvini al maurizio costanzo show 25 matteo salvini al maurizio costanzo show 24 matteo salvini al maurizio costanzo show 9 matteo salvini stringe la mano a mahmood al maurizio costanzo show matteo salvini al maurizio costanzo show 26 matteo salvini stringe la mano a mahmood al maurizio costanzo show 15 matteo salvini canta battisti al maurizio costanzo show 1 matteo salvini al maurizio costanzo show 22 matteo salvini al maurizio costanzo show 23