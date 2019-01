“GIOCO A CALCIO MA PIU' CHE UNA MEZZALA SONO UNA MEZZA SEGA” - CRISTIANA CAPOTONDI A RAI RADIO2: “SONO UN CALCIATORE DI SCARSO LIVELLO. IL MIO INCARICO IN LEGA PRO? UNA GIOIA ASSOLUTA! SONO ROMANISTA, MA OGGI SONO TIFOSA DI TUTTI I CLUB DI LEGA PRO, SOPRATTUTTO L'ENTELLA CHE HA AVUTO UN ANNO MOLTO DELICATO. SPERIAMO SI FACCIA VALERE…” - GALLERY SCAPEZZOLATA

Cristiana Capotondi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La Capotondi ha parlato del suo ultimo film, Attenti al Gorilla: "Quando ho letto la sceneggiatura ho sperato che fosse un gorilla vero. Il gorilla nel film fa veramente moltissime cose, con delle tecniche ormai molto precise, questo animale a tutti gli effetti è un animale vero. C'è una persona che fa questo mestiere da tanti anni, fa il gorilla nella vita, sta dentro al gorilla, si è molto affezionato a questa idea, ha fatto grandi film, come il pianeta delle 12 scimmie, dove c'è un gorilla lui c'è, ci ha dato una grande mano. Il pubblico vive la favola di avere un gorilla in casa, con la voce di Claudio Bisio".

Su cosa sognava di diventare da bambina: "Tante cose. Volevo fare l'ingegnere navale. Mi piaceva costruire, ho sempre giocato con i Lego, ed ho una grande passione per il mare. Poi le cose sono andate diversamente e sono molto contenta, perché è venuta fuori questa grande passione. Cerco sempre di sperimentare casi diversi, cerco sempre di complicarmi la vita".

Cristiana Capotondi ha interpretato anche Lucia Annibali: "Lei è stata sul set con noi, siamo diventate amiche. Abbiamo delle caratteristiche simili, quello è stato un lavoro a parte, è stata una cosa speciale. Abbiamo raccontato di una persona vivente con l'ausilio della sua sensibilità per trasferire dei momenti determinanti nel restituire in pieno la storia che si vuole raccontare".

Sul momento che stanno attraversando le donne in Italia e nel mondo: "Il nostro Paese è molto complicato e per questo lascia molto spazio alla creatività individuale come risposta alle difficoltà. Questo secondo me è proprio il gene italiano. Per le donne è un periodo molto positivo, da tutti i punti di vista. E lo è anche in altre parti del mondo. Abbiamo finalmente deciso di affrontare con totalità questo percorso di realizzazione personale. Abbiamo l'opportunità di realizzarci, una donna deve avere l'opportunità di realizzare i propri sogni. Noi siamo in questo punto qui. Ed è un punto meraviglioso".

Sui modelli che ha avuto: "Sono una appassionata di biografie, leggo tante biografie di donne realmente esistite. E ce ne sono tantissime che sono state straordinarie. Però quotidianamente devo dire che sono molto fortunata perché ho avuto ormai tanti anni fa la gioia di incontrare l'uomo giusto e questo per me è stato determinante. Il mio compagno è un compagno di vita, un assoluto riferimento di valore, è molto spesso il mio modello. Forse l'amore funziona così, ci si innamora di ciò che si vorrebbe essere".

Sull'impegno con la Lega Pro: "E' una famiglia straordinaria, ci sono 59 club che attraversano tutta l'Italia, con storie straordinarie. Ci sono imprenditori che cercano di restituire al territorio quello che in qualche modo sono riusciti dalla vita ad ottenere. E' una gioia assoluta ricoprire questo ruolo. Sono romanista, ma oggi sono tifosa di tutti i club di Lega Pro, abbiamo la Coppa Italia in cui siamo protagonisti sia contro la Lazio che contro la Roma, tiferò felicemente i nostri club, soprattutto l'Entella che ha avuto un anno molto delicato. Speriamo si faccia valere. Il mio rapporto con il calcio giocato? Gioco, giochicchio, ma sono un calciatore di scarso livello, più che essere una mezzala, cosa che aspirerei ad essere, sono una mezza sega. La butto sulla dialettica".

