“LO GRADASSO È SEMPRE IN FORMA, MA NON SEMPRE SI TRASFORMA, GIRA A LARGO MA RITORNA” - IL POETICO “BRUCIO” PRESTA SI FA BEFFE IN VERSI DI ALDO GRASSO CHE AVEVA STRONCATO IL PROGRAMMA DELLA MOGLIE PAOLA PEREGO – POI L’AGENTE PASSA A DIFENDERE LA SUA ASSISTITA LORELLA CUCCARINI DALLA PARISI: “A DIRE TUTTA LA VERITÀ, MA QUANDO MAI HAI PAGATO LE TASSE NEGLI USA? MAI, DICO MAI!!! PUBBLICARE DICHIARAZIONE SU!!!” (ANCHE SALVINI STA CON LA CUCCARINI!)

Dio sia Lodato, Grasso c’è e lotta insieme a noi.

Lo gradasso è sempre in forma, ma non sempre si trasforma, gira a largo ma ritorna.

2 – LUCIO PRESTA E LE TASSE DI HEATHER PARISI

Ma poi a dire tutta la verità, ma quando mai hai pagato le tasse negli USA? Mai, dico Mai!!! Pubblicare dichiarazione su!!!

LUCIO PRESTA SUL CASO PARISI-CUCCARINI

3. ITALIA’S GOT TALENT E LE STRATEGIE DELLA RAI

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Ha molto poco di «super» l' esordio di Superbrain , il programma di intrattenimento di Rai1 programmato il venerdì sera: quattro puntate in prima serata, partite due settimane fa con 3.013.000 spettatori medi (13,78% di share), e ora arrivate a registrare 2.791.000 spettatori (12,7% di share). La media delle prime due serate si attesta sotto i tre milioni di individui: 2.904.000, 13,3% di share.

PARISI,CUCCARINI

Insomma, con tutte le buone intenzioni, siamo ben lontani dalla media di rete, attualmente del 19,4% (ovvero 6 punti «in rosso»). È stata sollevata qualche polemica, nel corso delle scorse settimane, sulle politiche di programmazione complessive della Rai, e sulla presunta «concorrenza interna» di Rai2 nei confronti di Rai1. In realtà il vero problema per Superbrain. Le supermenti non è Rai2, quanto l' esordio decisamente sopra la media di Italia' s Got Talent , altro programma di intrattenimento in onda su Tv8: anche l' altra sera il talent targato Sky, ma trasmesso in chiaro, ha raccolto quasi un milione e mezzo di spettatori, con una share del 6,1%.

lucio presta (3)

Su Rai2 The good doctor (in replica) ha raccolto 1.410.000 spettatori, per una share del 5,5%: ma si tratta di un genere (la serialità) e di un pubblico decisamente differente da quello potenziale per lo show di Rai1. La strategia Rai è stata cioè quella di limitare i danni: nonostante la debolezza di Superbrain , i tre canali generalisti del servizio pubblico portano a casa quasi il 25% di share. Fare una scelta di programmazione più debole per Rai2 non avrebbe che danneggiato ulteriormente il gruppo. Resta da domandarsi perché un programma che, pure l' anno passato aveva mostrato qualche debolezza (a partire da Paola Perego), non sia stato «rinforzato» o, semplicemente, sostituito con un' offerta più convincente. (a.g.) In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Geca Italia su dati Auditel.

MATTEO SALVINI SI SCHIERA CON LORELLA CUCCARINI aldo grasso

