25 mar 2019 10:36

“DA GRANDE FAREMO I CARABINIERI. IL CALCIATORE NON È UN LAVORO” – SHOW DA FAZIO DI ADAM E RAMY, I DUE RAGAZZI CHE CHIAMANDO IL 112 HANNO SALVATO I COMPAGNI - L’INCONTRO CON I DUE CARABINIERI PROTAGONISTI DEL BLITZ – SALVINI RIBADISCE IL NO ALLO IUS SOLI MA APRE SULLA CITTADINANZA “AL MERITO” PER RAMY – VIDEO