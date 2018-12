“HO FATTO SESSO DURANTE LE RIPRESE DI UN FILM” – LA CONFESSIONE DI JENNIFER LOPEZ DURANTE UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA – DURANTE IL GIOCO “NON HO MAI”, IN CUI ANDY COHEN PONE DOMANDE IMBARAZZANTI AI SUOI OSPITI, LA POPSTAR PORTORICANA HA AMMESSO DI AVER AVUTO UN MOMENTO BOLLENTE IN UN FURGONE DELLA PRODUZIONE” – CHI SARÀ IL FORTUNATO? – VIDEO E FOTOGALLERY BOLLENTE

Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

Star indiscussa della musica pop e latina, ma anche attrice di cinema e serie tv, Jennifer Lopez resta una delle artiste più trasversali di oggi. Con una carriera ventennale alle spalle, la mitica J.Lo. ha vissuto molte esperienze indimenticabili, dentro e fuori il set. E lo rafferma anche alla trasmissione americana di Andy Cohen.

Intervenuta di recente al “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, l’attrice insieme alla collega e attrice Leah Remini, ha partecipato bonariamente a “Non ho mai”. In sostanza il gioco ad alto tasso alcolemico, consiste nel porre alcune domande, se imbarazzanti ancora meglio, agli ospiti presenti. Il conduttore, rivolgendosi alla Lopez e alla Remini: “Non ho mai fatto sesso in un tailer”, alludendo al furgone in cui le star soggiornano tra una ripresa e un’altra.

Con disinvoltura e un sorriso beffardo, Jennifer Lopez ha cominciato a sorseggiare il suo drink, scatenando le risate del pubblico. Messa alle strette dal condutture che chiedeva dettagli sul peccato di gola dell’artista, la giunonica Jennifer Lopez ha affermato: “Ho girato più di 40 film. Vivo praticamente in un furgone.” Scatta così sui social, in risposta alle affermazioni della Lopez, il toto-nome del fortunato amante che ha condiviso qualche ora insieme alla celebre artista. Alcuni pensano che si possa trattare di Ben Affleck.

Entrambi hanno condiviso una passionale storia d’amore e hanno anche girato un film insieme, tale “Tough Love” nel 2003. C’è chi ipotizza che la J.Lo. ha avuto anche una storia con Matthew McConaughey nel 2001 ai tempi di “Se Scappi ti sposo”, ma nessuna conferma in merito. Attualmente la Lopez è sul set di Second Act ed è innamorata del compagno Alex Rodriguez.

