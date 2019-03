29 mar 2019 12:30

“HO UN FIGLIO DISABILE, SE QUALCUNO ENTRA IN CASA, JE SPACCO LA TESTA” – L’ECONOMISTA NO-EURO ANTONIO MARIA RINALDI A “AGORÀ” SI SCATENA SULLA LEGITTIMA DIFESA: "CI DEVE PENSARE LO STATO PERÒ NON PUÒ ESSERCI LA POLIZIA PER OGNI ITALIANO. SE BECCO UN LADRO DENTRO CASA MIA IO PRENDO UN MATTARELLO, UNA SEDIA, O UNA PENTOLA E…” – VIDEO