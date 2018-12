2. L'EX MARITO ANDREA RONCATO RIVELÒ QUANTO LA COCAINA AVESSE DETERMINATO LA FINE DEL LORO MATRIMONIO: ''LA VERITÀ È CHE DA PARTE MIA NON C’ERA PIÙ FIDUCIA, NÉ AMORE (…) FINO A QUALCHE TEMPO FA ERAVAMO MOLTO AMICI POI…" (RONCATO NON SARA' TRA GLI INVITATI ALLE NOZZE)

STEFANIA ORLANDO

Da www.today.it

Dopo 11 anni di fidanzamento, Stefania Orlando sposerà il compagno Simone Gianlorenzi. Ad annunciarlo è stata la showgirl in un’intervista a Chi, occasione per raccontare la felicità di un momento che segue un periodo molto complicato della sua vita.

“Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita” ha spiegato la 51enne provata dall’avvenimento doloroso della morte della sua migliore amica che le ha causato un periodo di grande sofferenza.

“Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana” ha confidato Orlando, grata al suo compagno per il modo in cui ha saputo starle accanto: “Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”.

STEFANIA ORLANDO

Stefania Orlando: “Ho pensato di farla finita”

Un periodo davvero molto buio per Stefania Orlando quello che ha preceduto la conoscenza e l’innamoramento del futuro marito Simone, artista ora nei teatri con il musical ‘Mamma mia!”.

Complicato al punto tale da aver pensato anche di farla finita: “E’ capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli”.

Stefania Orlando, i rapporti con l’ex marito Andrea Roncato

Oggi la sua vita sentimentale è nel pieno della sua soddisfazione. Tuttavia, nell’intervista ha trovato posto anche un riferimento all’ex marito Andrea Roncato con cui ormai non ha più rapporti.

STEFANIA ORLANDO

Commentando le dichiarazioni dell’attore che rivelò quanto la cocaina avesse determinato la fine del loro matrimonio, Stefania Orlando ha ammesso: “La verità è che da parte mia non c’era più fiducia, né amore (…) Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici poi, con l’arrivo di Nicole nella sua vita, mi ha allontanata”.

La certezza è che Andrea Roncato e l’attuale compagna non saranno nella lista degli invitati alle nozze: “Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà. L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato (…) Io nel giorno del mio matrimonio voglio solo gente che mi vuole bene.

