“IO E DE SICA NEL LETTONE DI PUTIN” – BOLDI RACCONTA CHE ‘AMICI COME PRIMA’ E’ STATO GIRATO ANCHE IN UNA VILLA DI BERLUSCONI: “HO DORMITO NELLA STANZA DOVE AVEVA SOGGIORNATO PUTIN” – DE SICA: "IO E BOLDI NON ABBIAMO MAI LITIGATO. LO DICEVAMO PER ASSECONDARE GLI ALTRI". E RACCONTA I PRANZI NELLE TRATTORIE DI MILANO VESTITO DA DONNA – LA FRASE DEI FAN CHE INFASTIDISCE PIU’ BOLDI - VIDEO

Annamaria Piacentini per “Libero Quotidiano”

boldi de sica

Amici come prima, è il film che ricongiunge dopo 13 anni da Natale a Miami due comici straordinari: Massimo Boldi e Christian De Sica. Dal 19 al cinema, distribuito da Medusa, ha nel cast anche Lunetta Savino, Maurizio Casagrande e Regina Orioli.

Come mai insieme dopo tanti anni. Non eravate in pessimi rapporti?

«Perché noi non abbiamo mai litigato. Lo dicevamo per assecondare gli altri».

De Sica lei è anche il regista del film. Da che cosa è nata l' idea?

«All' inizio avevo pensato a una storia che puntava sul cambio di identità di un uomo che voleva diventare donna. Era triste. Così partendo dal soggetto insieme con Fausto Brizzi, Alessandro Bardani, Edoardo Falcone e Marco Martani ho dirottato il racconto verso una commedia che raccontava un uomo costretto a travestirsi per necessità, come accadeva in Mrs Doubtfire, con Robin Williams».

Boldi, quando Christian l' ha chiamata, ha accettato subito?

de sica

«Sì, non ci ho pensato un attimo. Questo incontro sul set ci ha fatto ringiovanire, ci ha regalato un grande entusiasmo. Lo sa che noi 40 anni fa ci esibivamo insieme a Milano in un gruppo musicale, io come batterista e lui come cantante? E pensare che a farci ritrovare è stata la festa di compleanno di un nostro caro amico (l' attore Paolo Conticini, ndr)».

De Sica, la storia delle vostre litigate, quindi era tutta una menzogna?

«Non c' erano state divergenze incolmabili, ma io ero legato a Filmauro e lui a Medusa.

Era impossibile parlare di fare un film insieme, dal momento che avevamo già preso degli impegni improrogabili».

de sica

Boldi, lei che è milanese ci conferma che il film oltre che a Milano, Como e villa Borromeo, è stato girato anche in una villa di Berlusconi?

«Sì, a Villa Gernetto. Silvio Berlusconi ha dato il permesso ed è lì che abbiamo ambientato l' Hotel Colombo. Ho dormito nella stanza dove aveva soggiornato Putin. La villa a Berlusconi l' ho chiesta proprio io».

Boldi, qual è la frase dei fan che la infastidisce di più?

AMICI COME PRIMA - BOLDI E DE SICA

«Quando incontro una persona anziana che per farmi contento mi dice: "Sono cresciuto con i suoi film". Cosa rispondo? Ma vattene a...»

De Sica è molto divertente quando canta Happy Birthday, di Marilyn Monroe, vestito come una vera star. Quanto ore impiegava al trucco?

«Molte, ma era tutto divertente anche fuori dal set. Durante le riprese a Milano, nella pausa pranzo per fare prima entravo nelle trattorie vestito da donna. Mi toglievo solo il busto. La gente mi guardava in modo strano».

Boldi ha seguito il copione o, come in passato, ha aggiunto gag improvvisate?

«Ho continuato a inventare qualche momento divertente».

AMICI COME PRIMA

Avete rinunciato a corna e donne nude, avete inserito qualche momento che si avvicina al film francese Quasi amici. Cosa vi aspettate?

«Che il pubblico lo apprezzi, sperando che torni a vedere i film italiani».

Un film sulla politica?

Boldi: «Se fai un film sulla politica e vuoi renderla ridicola, devi essere in sintonia con loro».

AMICI COME PRIMA

De Sica: «Scusi, ma che film bisognerebbe inventare? Più comici di così...»

Che effetto vi fa aver lavorato insieme?

Boldi: «È come se fossi rinato, mi auguro con questo film di iniziare un nuovo ciclo».

De Sica: «Boldi è una meraviglia con la parrucca: chi dovevo chiamare se non lui?».

Tornerete ancora sul set insieme. Avete già un' idea?

«Stiamo pensando ad una bella storia. Ora che tutto è passato potremmo girare Romeo e Giulietta. Chi meglio di noi potrebbe farlo?».

