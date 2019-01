“IO UNA VIPERA? CASOMAI UN 'KOBRA'...” – NEL NUOVO TALENT VIP DI AMADEUS LA RETTORE CONTRO TUTTI - DOPO AVER BOCCIATO L’ESIBIZIONE DI VALLESI E FINISCE NEL MIRINO DELLA VANONI (“SEI CATTIVA”) - POI SE LA PRENDE CON ORIETTA BERTI (“LA SUA CANZONE RAPPRESENTA TUTTO CIO CHE’ ODIO DELLA MUSICA ITALIANA”) – LA REPLICA DI ORIETTONA ARRIVA QUALCHE MINUTO DOPO: “NON SONO UNA VIPERA COME LEI…” – VIDEO

Se le suonano in diretta, Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Le due primedonne di Ora o mai più, che i retroscena Rai riferiscono essersi beccate dietro le quinte nei giorni precedenti, infiammano il debutto del talent vip condotto da Amadeus.

La cantante di Splendido Splendente, nelle vesti di giudice, boccia l'esibizione del concorrente Paolo Vallesi in coppia con la Vanoni in La musica è finita: "Hai rallentato tutta l'orchestra. Ti meriti 5!". La Vanoni a quel punto sbotta dando della "cattiva" alla collega, mentre l'altro giudice Toto Cutugno si schiera con Vallesi: "Lui non c'entra, è colpa dell'arrangiamento". Secondo un gossip del settimanale Oggi, la Vanoni avrebbe chiesto alla produzione del programma di sedere lontano dalla Rettore e di non incontrarla mai dietro le quinte.

