“LA ISOARDI HA L’ARIA DA INFEDELE E FA VISIVAMENTE CORNUTO SALVINI” – TOSCANI A RUOTA LIBERA SULLA FOTO 'AFTER SEX' PUBBLICATA DALLA CONDUTTRICE: “E’ UNO SCATTO BANALE. SEMBRA LA STANZA DI UN MOTEL. LEI E' COME NELLA CANZONE DI PATTY PRAVO, 'PAZZA IDEA': FACCIO L'AMORE CON LUI PERÒ PENSAVO A TE. SE POI SALVINI FA FINTA DI DORMIRE È PROPRIO UN PIRLA..."

Da Un Giorno da Pecora

Ad Olivero Toscani non è proprio piaciuto lo scatto con cui Elisa Isoardi ha dato l'addio a Matteo Salvini. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il grande fotografo ha esordito infatti proprio facendo un appunto alla Isoardi: “dovrebbe capire che quando guarda nell'obiettivo e fa una foto è come se guardasse tutti coloro che poi vedranno quello scatto. E' come la canzone di Patty Pravo 'Pazza Idea': faccio l'amore con lui però pensavo a te. Lei ha un po' quest'aria qui, un po' infedele, guardando nell'obiettivo guardo ognuno di noi mentre lei è li, insieme al poveretto che dorme...”

Come vede Salvini in questo contesto? “Lo fa visivamente un po' cornuto, a livello di immagine lo cornifica. Guarda chi osserva la foto, però abbraccia l'altro...” Il leader leghista ne esce male, insomma...”Ma no poveretto, per una volta che è innocente. Certo, un po' cornuto, con la Isoardi che guarda gli altri. Se poi non dorme davvero ma fa finta di dormire è proprio un pirla...”

Come valuta la mise della conduttrice? “Ha tutte le cose più banali che si mettono insieme per fare la fotografia, è una foto abbastanza banale. Anche la stanza dove si trovavano è una cosa pulita, si, ma da hotel a 3 stelle, al risparmio”.

