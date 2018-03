“MALEDETTO IL GIORNO CHE CE SO’ CASCATO” – LE BUCHE DI ROMA DIVENTANO TITOLI DI FILM E CANZONI - DA “PROFONDO FOSSO” A “V PER VORAGINE” FINO A “FORO SCATENATO” SUI SOCIAL SI SCATENA L’IRONIA – E CI SI INVENTA ANCHE IL “KARABUCHE”: "CARRO ATTREZZI TI SCRIVO” E “VIA SPERICOLATA”

Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

buche ironia social

Girando in questi giorni per le strade di Roma, mentre facevamo zig zag tra crateri e voragini grandi come piscine, lo abbiamo pensato un po' tutti: non può essere vero, sarà un film. E il titolo non è neanche difficile da immaginare: "Roma città aperta". Aperta come lo sono le strade della capitale ormai ridotte a veri e propri colabrodi.

E allora qualche romano, come al solito per non piangere, l'ha buttata lì con una battuta e su Twitter è cominciato il gioco del #cinebuche: trasformare titoli famosi di film con il tema buche. Da "Profondo Fosso" a "Sbanda coi lupi", da "Harry te sei perso Sally" a "Foro scatenato", il cinebuche è diventato in poco tempo trend topic.

buche ironia social

"Il diario di Bridgestone" e ancora "Il giro di Roma in 80 buche", il popolo del web si è scatenato: "La leggenda del gommista su via dell’Oceano Pacifico", "Gomme sull’orlo di una crisi di nervi", "Le buche ignoranti", "Bianco, Rosso e Cerchione", "Maledetto il giorno che ce so' cascato".

Ma non è finita qui. Visto che la fantasia dei romani è grande almeno quanto le buche che devono cercare di schivare ogni giorno, si è pensato bene di inventarsi anche il #karabuche. Stavolta, da dedicare alla buche, sono i titoli delle canzoni. E il karabuche in poche ore è entrato nelle 10 tendenze più viste. Della serie "canta che ti passa" ecco comparire "Buonanotte Forellino", "Via spericolata", "la terra dei buchi". E ancora: "Carro attrezzi ti scrivo”, "La buca che verrà", “Regina di fori, "Nessuno mi puó riparare", "bucabuca". Ridere per non piangere.

BUCHE ROMA buche roma