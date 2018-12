“IL MATTINO” HA L’ORO IN BOCCA - CALTAGIRONE POTREBBE VENDERE LO STORICO QUOTIDIANO DI NAPOLI: TRATTATIVA ALLE BATTUTE FINALI CON L’ARMATORE MANUEL GRIMALDI - L’OPERAZIONE, PARTITA IN SILENZIO, VA AVANTI ALMENO DA UN PAIO DI MESI…

francesco gaetano caltagirone

Da http://il24.it

Lo storico quotidiano del Mezzogiorno Il Mattino a breve potrebbe avere un nuovo editore. Sarebbe quasi chiusa - a quanto apprende Il24 - la trattativa per la cessione della storica testata: il gruppo Caltagirone Editore starebbe perfezionando la vendita de Il Mattino all’armatore Manuel Grimaldi.

LA TRATTATIVA

Operazione partita in silenzio, che va avanti almeno da un paio di mesi: i consulenti di Grimaldi e Caltagirone avrebbe già visionato tutti i dettagli dell’operazione: bilanci, sedi, personale e costi. Mancano solo l’ufficialità e la firma davanti al notaio. Ma il cambio di proprietà de IL Mattino sembra ormai fatta. L’emissario del gruppo Grimaldi è stato Vito Dalcanto che avrebbe condotto la trattativa con il gruppo Caltagirone.

Manuel Grimaldi

IL NUOVO EDITORE

Chi è Manuel Grimaldi? Armatore e amministratore delegato del gruppo di famiglia, un colosso da 7mila dipendenti e fatturato di 3 miliardi con sede a Napoli, da poco vicepresidente mondiale degli armatori. Un imprenditore solidissimo che sembra tuffarsi nella nuova avventura editoriale.

FINE DELL'ERA CALTAGIRONE

Starebbe, dunque, per finire l’era di Caltagirone al Mattino: i segnali da tempo indicavano già la volontà di abbandonare l’esperienza editoriale nella città di Napoli. Prima il trasloco della storica redazione, da via Chiatamone a un Palazzone del Centro direzionale. Poi la vendita dell’immobile di Via Chiatamone, icona della storia de il Mattino. Non sono mancati i contrasti con il gruppo redazionale: un anno fa il licenziamento del direttore Alessandro Barbano, sostituito con Federico Monga.

francesco caltagirone alessandro barbano

I CONTRASTI

Ma anche con il nuovo direttore sorgono contrasti: il 21 settembre, la nuova sede della redazione del Mattino viene intitolata a Giancarlo Siani, giornalista ammazzato dalla camorra. Alla cerimonia sono assenti sia Azzurra Caltagirone che il papà Francesco Gaetano. Dopo pochi giorni, i due Caltagirone in una lettera pubblicata sul Mattino spiegano l’assenza, addebitando le colpe a Monga che non li avrebbe invitati.

federico monga paolo siani e roberto fico nella nuova sede del mattino

Ormai era un rapporto lacerato, con le vendite in calo: il gruppo Caltagirone aveva da tempo messo in vendita il quotidiano. Tra le opzioni l’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato. Ma anche il patron di Pegaso, l’università telematica, Danilo Iervolino sarebbe stato contattato. In piedi anche l’ipotesi di cedere la testata a un gruppo di giornalisti. Alla fine è spuntato l’armatore Grimaldi che guiderà, forse, una nuova fase di rilancio del quotidiano

federico monga